Ayvalık Kadın Oyunları Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü'nde sona erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvalık Kadın Oyunları Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü'nde sona erdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 Mart'ta başlayan Kadın Oyunları Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Dünya Tiyatrolar Bildirisi'nin okunması ile tamamlandı. Festivalin son gününde Sinem Koşar'ın 'Havva' isimli tek kişilik oyunu büyük ilgi gördü.

28.03.2025 14:47
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Ayvalık'ta Kadın oyunları Festivali Dünya Tiyatro Bildirisi ile sona erdi

Festivalin son gününe "Havva" isimli oyun damgasını vurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Mart'ta başlayan Kadın Oyunları Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü'nde, Dünya Tiyatrolar Bildirisi'nin okunmasıyla sona erdi.

Ayvalık Belediyesi tarafından Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde 4 gün süresince düzenlenen festivale birbirinden güzel kadın oyunları izleyicilerle buluşturuldu.

Festivalin son gününde; Dünya Tiyatrolar Bildirisi de Ayvalık'tan duyuruldu.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak tarafından seslendirilen bildiride, tiyatro denemeyecek sığlıktaki oyunlara karşı tiyatro severlerle, vatandaşlar uyarıldı.

Futbolcu sahada yalandan atlayınca; "Tiyatro yapıyor" denmesine; İki siyasetçi birbirine iftira atıp,salvolarla mitinglerde kapıştıktan sonra tokalaşıp öpüşünce, "tiyatroya bakın" denmesine, Bir olay ve arbede anında abartarak tepki verene, "tiyatro yapma" denilmesine, birileri kurgulu yalan söyleyince, "tiyatro işte" denmesine itiraz edilen bildiride, "Her bayağı eylemi, kandırmacayı, tiyatro ile tarif eden kişiler, bizce tiyatro nedir bilmiyorlar. Önce tiyatro ile tanışın, saklı laf sokmalarınıza sonra tiyatroyu alet edersiniz. Tiyatro tarih boyunca antik Yunan'dan beri, toplumları birleştiren, insanı anlatan, yüzyıllardır yıkılmayan ayakta duran, hayatın akışında istenildiği kadar teknolojik olarak ilerlensin, sahi, gerçek ve elzem olarak ayakta kalabilmiş belki hala yüzyıllar boyu ayakta kalabilecek sanat dalıdır. Sığ kişilerin basit benzetmelerinin içinde yer alamayacak kadar da saygın bir sanat dalıdır. Tiyatro kişilerin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edilebileceği, haysiyet yoksunu bir sanat değildir. Bizler, tiyatro sanatı ile uğraşan kişiler olarak oyunlarımızı sahnede oynar, selamı verip, ayrılırız. Yani bir bakıma eve iş getirmeyiz. Ondan sıkça görüş alışverişinde bulunur ama düşüncemizi gerçek ifade ederken çekinmeyiz. Yani biz selamdan sonra oynamaya devam etmeyiz. Sözün Özü; dışarıda, çevrede, kamuda devamlı biletsiz ve onursuzca oynanan oyunlara dikkat etmenizi, hayatın karanlığına ışık tutan sahneleri boş bırakmamanızı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Erkan Cılak'ın Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle seslendirdiği Dünya Tiyatrolar Bildirisi'nin ardından Sinem Koşar'ın yazıp, oynadığı tek kişilik "Havva" isimli oyun sahnelendi.

Sinem Koşar'ın tek kişilik performansıyla kah güldürüp, kah hüzünlendirdiği çoğu zaman düşündürdüğü ve sahnede adeta devleşmesiyle sona eren oyun, Nejat Uygur Sahnesi'ni dolduran tiyatro severler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık Kadın Oyunları Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü'nde sona erdi - Son Dakika

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