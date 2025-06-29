Ayvalık\'ta \'Seni Alırsa Fırtına\' Tiyatrosu 33. Kez Sahnelendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, mübadele tarihinden ilham alan ve bugüne kadar 32 kez kapalı gişe oynanan "Seni Alırsa Fırtına" adlı tiyatro oyunu, 33. kez izleyiciyle buluştu.

Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu tarafından amfi tiyatroda sahnelenen tek perde dram oyunda, ünlü oyuncu Arzu Yanardağ ilk kez rol alarak başrolü, oyunun yazarı ve yönetmeni Erkan Cılak ile paylaştı.

Mübadele döneminde yarım kalmış hayatları, bir kadının hayallerini ve yaşadığı aşk acısını konu alan oyunun geliri, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde kurulan ve öğrencilere burs desteği sağlayan Eğitime Destek Derneği'ne bağışlandı.

Kısa bir süre önce ulusal düzeyde en iyi senaryo, yönetmenlik ve oyunculuk ödüllerini alan oyun, Yanardağ'ın katılımıyla 1,5 yıl aranın ardından yeniden sahnelendi.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterimde duygulu anlar yaşanırken, Arzu Yanardağ, Agnes karakterini canlandırmak için usta oyuncu Nilgün Belgün'den aksan eğitimi aldığını belirtti. Yanardağ, "Mübadele döneminde yaşanan acıları biraz da olsa seyirciye aktarabilirsem ne mutlu bana." dedi.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Erkan Cılak ise, oyunun Ayvalık dışında da turnelerle sahnelenerek mübadele hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.