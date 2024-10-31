Ayvalık\'taki Su Altı Yaşamı Belgeleniyor

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su altındaki canlı yaşamı kayıt altına alındı.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın Prodivers Ayvalık Dalış Okulu ve Kuzey Mavi Dalış Merkezi ekipleriyle yaptığı dalışlarda bölgenin fauna ve florası görüntülendi.

Bölgede "Kerbela" adı verilen noktadan yapılan dalışta, bir dönem sünger avcılığının da yapıldığı yerlerdeki canlı yaşamı kaydedildi.

Dalış ekibi, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan, nesli tehlike altındaki kırmızı ve sarı mercanlar ile deniz çayırlarını yakından görüntüledi.

Omurgasız ve orfozlar dahil birçok balık türünü de kayıt altına alan Tahsin Ceylan ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında sünger avcılığı yapan Selam Süngerci adına yıllar sonra Bodrum'un efsane süngercisi "Aksona" lakaplı Mehmet Baş tarafından 30 metre derinliğe bırakılan mermer plaketin de videosunu çekti.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Ayvalık bölgesinin "Türkiye'nin Kızıldeniz"i olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Bölgedeki canlı yaşamına şahitlik ettiklerini belirten Ceylan, "Bölgede nesli tehlike altında bulunan kırmızı mercanlar, sarı mercanlar var. Birleşmiş Milletler de bunları takip ediyor. Trol tekneleri ve üzerlerine çapa atılması bunlar için en büyük tehdit." dedi.

Ceylan, dalış yaptıkları bölgede Cumhuriyet'in ilk yıllarında Selam Süngerci'nin de sünger avcılığı yaptığını hatırlatarak, "Selam Süngerci kardeşleriyle birlikte Girit'te süngerciliği öğrenmiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ayvalık'a yerleşmiş. Bu Ayvalık'taki noktaların çoğunu bulanlar süngerciler. Tabii onlar 30-40-50 metre yerlere 'sığlık' demişler. Tabii onların 'sığlık' dedikleri bizim için sığlık değil, derin sular." ifadesini kullandı.

Ayvalık'ta dalış yapılabilen İlyosta, Melina, Yelken ve İncirli adalarının bulunduğunu belirten Ceylan, "2 yıl önce bu dört adadan ikisi dalışa yasaklandı. Yani dalış merkezlerinin gidebileceği diğer ada da dalış güvenliği açısından sıkıntı yaratıyor. Yakın tarihte ben Kültür ve Turizm Bakanı'yla da dalış yaptım. Kültür ve Turizm Bakanı'mız dalışa yasak yerlerin daraltılması ve dalış turizminin daha çok artırılmasına yönelik de pozitif görüşlere hakim." dedi.

Ceylan, Ayvalık'ta dalış turizminin artırılması ve desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.