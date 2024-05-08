Azerbaycan Devlet Pandomim Tiyatrosu, Trabzon\'da \'Mankurt\' adlı oyunu sahneledi

Azerbaycan Devlet Pandomim Tiyatrosu, "Mankurt" adlı oyunu Trabzon'da sahneledi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, Türk dünyasının ünlü yazarı Cengiz Aytmatov tarafından yazılan oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ceyhun Dadaşov'un yönettiği tek perdelik oyunda, Nargilıe Qaribova, Behruz Ahmedli, Sabina Hacıyeva, Elnur İsmayılov, Nurlan Rüstemov, Ali Alizade, Solmaz Bedelova, Sabire Hasanova, Cavad Nuriyev, Nurida Musabeyli, Elxan Şahaliyev, Ramiz Ismayılov ve Natella Bedelova rol alıyor.
Büyük beğeni toplayan oyunda, "Gün olur asra bedel" adlı eserde geçen "mankurtlaştırma"dan esinleniliyor.
Öte yandan 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında yarın, Azerbaycan Devlet Pandomim Tiyatrosu "Mankurt" ve Van Devlet Tiyatrosu'nun "Şifreli Köpek" oyunları sahnelenecek.
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