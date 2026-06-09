Azerbaycan'ın Kuruluş Yılı Sergisi Nevşehir'de

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 108. yıl dönümü ile 15 Haziran Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla Nevşehir'de fotoğraf sergisi açıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İş Birliği Derneği (TÜRKSİT) iş birliğinde düzenlenen serginin açılışı Kapadokya'da gerçekleştirildi. Programa Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Majidli, Avanos Kaymakamı Osman Bilici, EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hikmet Eren, TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Majidli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, "Bizler 'Tek millet, iki devlet' ülküsünü sadece sözde değil, tarihin her döneminde özde yaşayan iki kardeş ülkeyiz. Bugün burada Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde sergilediğimiz bu fotoğraflar, yalnızca birer görsel değil; iki ülkenin ortak kaderinin, sevinçte ve kederde bir arada oluşunun birer nişanesidir. Bu güçlü kardeşliğin kökleşmesinde, stratejik ortaklığa dönüşmesinde ve bugünlere ulaşmasında Azerbaycan'ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu çalışmaların ve attığı vizyoner adımların payı büyüktür. Onun mirası bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir" dedi.

Sergide Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel gelişimi, bağımsızlık mücadelesi ile Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in hayatından önemli anları yansıtan fotoğraflar yer aldı. Davetliler ve sanatseverler tarafından ilgiyle gezilen sergi, büyük beğeni topladı.

Fotoğraf sergisinin bir hafta boyunca ziyaretçilerin beğenisine açık kalacağı bildirildi. - NEVŞEHİR