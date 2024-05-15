Azerbaycanlı Orkestra Şefi ve Piyanist Turan Manafzade, Mersin'de Öğrencilerle Marş Seslendirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Azerbaycanlı Orkestra Şefi ve Piyanist Turan Manafzade, Mersin'de Öğrencilerle Marş Seslendirdi

Azerbaycanlı Orkestra Şefi ve Piyanist Turan Manafzade, Mersin\'de Öğrencilerle Marş Seslendirdi

Azerbaycan devlet sanatçısı Turan Manafzade, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Manafzade, öğrencilere deneyimlerini anlattı ve soruları yanıtladı. Daha sonra Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Türkiye 100' adlı marşı öğrencilerle birlikte seslendirdi. Kaymakam İhsan Ayrancı, sanatçının ilçede ağırlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

15.05.2024 17:17
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Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilerle marş seslendirdi.

Azerbaycan devlet sanatçısı Manafzade, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mut Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bir araya geldiği öğrencilere deneyimlerini anlatan Manafzade, soruları yanıtladı.

Manafzade, daha sonra Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" adlı marşı öğrencilerle seslendirdi.

Kaymakam İhsan Ayrancı, programdaki konuşmasında, sanatçıyı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Azerbaycanlı Orkestra Şefi ve Piyanist Turan Manafzade, Mersin'de Öğrencilerle Marş Seslendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycanlı Orkestra Şefi ve Piyanist Turan Manafzade, Mersin'de Öğrencilerle Marş Seslendirdi - Son Dakika
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