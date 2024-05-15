Azerbaycanlı Orkestra Şefi ve Piyanist Turan Manafzade, Mersin\'de Öğrencilerle Marş Seslendirdi

Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilerle marş seslendirdi.
Azerbaycan devlet sanatçısı Manafzade, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mut Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Bir araya geldiği öğrencilere deneyimlerini anlatan Manafzade, soruları yanıtladı.
Manafzade, daha sonra Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" adlı marşı öğrencilerle seslendirdi.
Kaymakam İhsan Ayrancı, programdaki konuşmasında, sanatçıyı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
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