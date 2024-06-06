Azerbaycanlı piyanist Aziza Mustafazade, Antalya'da konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Azerbaycanlı piyanist Aziza Mustafazade, Antalya'da konser verdi

Azerbaycanlı piyanist Aziza Mustafazade, Antalya\'da konser verdi

Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafazade, Antalya'da düzenlenen Akra Caz Festivali kapsamında konser verdi. Mustafazade, dinleyicileriyle arasında bir iletişim olduğunu belirterek, onların kendisinin bir parçası olduğunu söyledi. Ayrıca, müzik hayatında önemli bir yere sahip olan babası Vagif Mustafazade'nin müziğinde her şeyin olduğunu ifade etti.

06.06.2024 12:50
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"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafazade, "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası. Aramızda bir iletişim var. Ben onların bir parçasıyım, onlar benim bir parçam." dedi.

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali kapsamında konser veren sanatçı, AA muhabirine, Türkiye'de muhteşem bir atmosferde sanatseverlerle bir araya geldiğini söyledi.

Kentte daha önce piyano festivaline de katıldığını belirten 54 yaşındaki sanatçı, dinleyicilerin ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.

Dinleyicileriyle arasında her zaman bir iletişim olduğunu söyleyen Mustafazade, "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası. Aramızda bir iletişim var. Ben onların bir parçasıyım, onlar benim bir parçam." ifadelerini kullandı.

"Kendisi adeta bir gezegen gibiydi"

Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle müziğin her zaman hayatında olduğunu aktaran besteci, piyanist ve caz-muğam türünün kurucusu olan babası Vagif Mustafazade'nin müzik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Mustafazade, "Kendisi adeta bir gezegen gibiydi, başka kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü onun müziğinde her şey vardı. Nasıl olur da Azerbaycan'da cazın olmadığı bir dönemde doğan biri, Amerika'daki siyahi bir müzisyen kadar iyi, onun ruhuyla caz yapabilir hala anlayamıyorum. Onun müziği her şeyi içeriyordu." diye konuştu.

Son dönemdeki çalışmalarından bahseden Mustafazade, gelecek yıl 30. yılını devirecek olan "Dance Of Fire" gibi eserlerini yeniden seslendirmeyi istediğini ifade etti.

"Onların yüzde yüz duygulardan oluşan müziği benim için ilgi çekici"

Türk müzisyenler arasında "Zeki Müren ve Aşık Veysel"i sevdiğini belirten Mustafazade, "Onların samimiyetlerini seviyorum. Çünkü hiçbir şekilde korunaklı değiller, tamamen kalplerinden gelerek müziklerini yapıyorlar. Dolayısıyla onların yüzde yüz duygulardan oluşan müziği benim için çok ilgi çekici." ifadelerini kullandı.

Dünyaya "barış" mesajı

Öte yandan Mustafazade dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin, "Hep söylediğim bir mesajı iletmek istiyorum. Kendi yolunuzdan, kendinizden ayrılmayın çünkü aslında hepimiz tertemiz doğuyoruz. Ama zamanla kötülerle, daha güçlülerle karşılaştıkça daha zayıf olan kendi içindeki iyiliği kaybetmeye başlıyor. Ondan sonra tüm bunları yaşamaya başlıyoruz. O yüzden kendinize, çocuğunuza, ailenize ve vatanınıza olan sevginizi kaybetmeyin. Kendi yolunuzdan ayrılmayın." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Azerbaycanlı piyanist Aziza Mustafazade, Antalya'da konser verdi - Son Dakika

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