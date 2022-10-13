Babadan kalan neyzenlik geleneği ile meraklılarını mest ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Babadan kalan neyzenlik geleneği ile meraklılarını mest ediyor

13.10.2022 10:49

Babadan kalan neyzenlik geleneği ile meraklılarını mest ediyor Ney için öncelikle kamışın iyi tanınması gerekiyor Neyzen Yavuz Kenardağ: "Marifet açılan delikten doğru sesi çıkarabilmektir" "Ülkemizde ciddi olarak 8-10 tane ney yapım atölyesi var" Eskişehirli neyzen Yavuz Kenardağ ney...

Babadan kalan neyzenlik geleneği ile meraklılarını mest ediyor

Ney için öncelikle kamışın iyi tanınması gerekiyor

Neyzen Yavuz Kenardağ:

"Marifet açılan delikten doğru sesi çıkarabilmektir"

"Ülkemizde ciddi olarak 8-10 tane ney yapım atölyesi var"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli neyzen Yavuz Kenardağ ney kültüründen ve yapımından bahsederek, "Ney sanatı yok oluyormuş gibi gözükse de her zaman talep var ve ney ustası olmak için de öncelikle iyi bir neyzen niteliğine sahip olunmalıdır" dedi.

Eskişehirli neyzen Yavuz Kenardağ, babasından devraldığı ney ustalığı ile kentte Mevlevi kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Ney yapım sürecinin teknik detaylarını anlatan usta Kenardağ, aynı zamanda ney üfleme konusunda da öğrencilerine bilgilerini aktarıyor. Ney ustalığının çok meşakkatli bir iş olduğunu ileten Kenardağ, öncelikle neye uygun bir kamış bulunması gerektiğine dikkat çekti. Yaklaşık 13 yıldır her Ocak ayında Hatay'ın Samandağ bölgesine gidip kamış topladığını söyleyen Kenardağ, "Ney ustasının aynı zamanda neyzen olması gerekiyor ki hem doğru sesi bulabilsin hem de akordu denk getirebilsin" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde ney yapımı ile ilgili ciddi olarak 8-10 tane atölye mevcut"

Hatay'dan kesip getirdiği kamışların ney haline gelmesi için 3 yıl kurumasını beklediğini ileten Kenardağ, "Kamışlar kuruduktan sonra hangi ölçüde ve karar sesinde yapılacağına karar veriyorum. Yaprak ve budaklarını temizleyerek içerisine törpüler açıyorum. Perdelerin yani deliklerin yeri hesaplandıktan sonra da akort kontrollerini yapıyorum. Buradaki en önemli konu ney ustasının neyzen olmasıdır. Çünkü neyi yapıyorken doğru sesleri ve akordu denk getirebilsin. Ülkemizde şu an ney yapımı ile ilgili ciddi olarak 8-10 tane atölye mevcut. Bunlar da genellikle ya konservatuvar eğitimi alanlar ya da benim gibi babadan veya ustasından icazet alanlardır. Bizim yolumuz gelmiş geçmiş en büyük ney ustası olarak kabul edilen Kutbi Nayi Niyazi'nin izidir. Onun talebesiyiz ve onu takip etmeye çalışıyoruz" dedi.

"İslamiyet bilinmiyorken de ney vardı"

Neyzen ya da ney denildiğinde akıllara Hz. Mevlana'nın geldiğini aktaran usta Kenardağ, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mesnevinin başlangıcında da ney kelimesini görüyoruz fakat Mevlana'dan da önce de neyin İslamiyet ile buluştuğu bir nokta vardır. O da bir sırdan dolayı Hz. Peygamber Efendimiz ile Hz. Ali Efendimiz'in bir hikayesinin olduğunu biliyoruz. Yani İslamiyet bilinmiyorken de ney vardı. O zamanlar insanlar inanmış oldukları din veya inanç ile alakalı olarak yaptıkları zikir ve ayinlerde sazı ve neyi öne çıkarmışlar. Bunun da sebebi yine ney ile vermiş olduğumuz nefeste Allah'ın 'Hu' sıfatının zikredilmesidir."

"Önce kamışı tanımak gerekiyor"

"Ney sanatı ve kültürü yok oluyormuş gibi gözükse de aslında her zaman talep ediliyor" diyen neyzen Kenardağ, "Ney yapım ustasının çok fazla olmamasının sebebi ise ilk başta kişinin neyzenlik niteliğine sahip olması gerekliliğindedir. İyi derecede ney üfledikten sonra atölyeye girilmelidir çünkü yapılan el işinde marifet gerektiren pek bir iş yok. Marifet, açılan delikten doğru sesi çıkartabilmektir. Deliğin nereye açılması gereken yer ise belli değil. Bunu da belirleyebilmek için önce kamışı tanımak gerekiyor. Çünkü her kamışın çapı, cidarı ve yöresi farklıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
500
Hatay haber... Hatay'da muz hasadı yapıldı Hatay haber... Hatay'da muz hasadı yapıldı Coğrafi İşaretler Zirvesi Coğrafi İşaretler Zirvesi Lütfü Savaş Başkonsolos Kenan Poleo'yu Konuk Etti Lütfü Savaş Başkonsolos Kenan Poleo'yu Konuk Etti
Kaynak: İHA

mevlana, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Babadan kalan neyzenlik geleneği ile meraklılarını mest ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: Babadan kalan neyzenlik geleneği ile meraklılarını mest ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement