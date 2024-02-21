Babadan oğula giden kalaycılık mesleği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Babadan oğula giden kalaycılık mesleği

Gaziantep'te 50 yıllık kalaycı ustası Seyit Ahmet Ayata, oğlu Halil İbrahim'e kalaycılık kültürünü öğretiyor. Ayata, bakır eşyaların kalaylanması, tamiri ve yenilenmesi işlerini yaparken, gelecek nesillere aktarılması için eleman bulamadığını belirtiyor. Yurt dışından bakırcılık mesleğini öğrenmeye meraklı kişilerin olduğunu söyleyen Ayata, Türkiye'nin bu mesleğe ve kültüre önem vermesi gerektiğini vurguluyor.

21.02.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Babadan oğula giden kalaycılık mesleği

GAZİANTEP - Gaziantep'te 50 yıllık kalaycı ustası Seyit Ahmet Ayata, bakır mesleğinin gelecek nesillere aktarılması için oğlu Halil İbrahim'e kalaycılık kültürünü öğretiyor.

Kalaycılık mesleğine 13 yaşında başlayan Ayata, Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bir dükkanda çalışmaya başladı. Ustasından öğrendiği kalaycılık sanatını geliştiren Ayata, 50 yıldır bakırcılık mesleğini yaşatıyor. Bakır eşyaların kalaylanması, tamiri ve yenilenmesi işlerini yapan Ayata, müşterilerinden gelen siparişleri de yapıyor.

Ayata, oğlu Halil İbrahim'e de küçük yaşta yanına alarak kalaycılık mesleğine başlattı. Oğluna hem mesleği hem de kültürü öğrettiğini belirterek, "Bu meslek çok zor, çok emek istiyor. Ama oğlum bu işi seviyor, ben de ona her şeyi öğretiyorum. İnşallah oğlum da bu mesleği devam ettirir" dedi.

"13 yaşından beri bu işin içindeyim"

Bakır hakkında birçok bilgi veren Ayata, "13 yaşından beri bu işin içindeyim. 50 yıldan beri bu işi yapıyorum. Bakırcılık sağlık açısından çok önemli bir meslektir. Hangi yemeği yaparsan yap çok lezzetli olur. Ama bakırın ince olmaması gerekiyor. Bakır ince olursa bir işe yaramaz. Bakırı kalın olursa kalayda güzel tutar. Daha uzun ömürlü olur. Bakırda pişirilen yemek hem lezzetli olur. Önceden bakır kullanılırdı. O yüzden de hastalılar bu kadar yaygın değildi. Ama şu an hastalıklar çok fazla. Bakırda pişmeyen yemek maalesef ki lezzetli olmaz. Peygamber efendimizde bakırda yemek pişirin demiş. Fakat şimdi yapan yok. Adam yetişmiyor. Benim bakırcı arkadaşlarım vefat etti. Onların yerine geçen hiç kimse olmadı" ifadelerini kullandı.

"Meslek öğrenmek için gelen kimse yok"

Bakırcılık mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini fakat yetiştirecek eleman bulamadığına söyleyen Ayata, "Oğluma bu işi yapma başka iş yap dedim. Fakat oğlum bu işi yapmak istedi. Onun haricinde meslek öğrenmek için gelen kimse yok. Önceden aileler bize yetiştirmemiz için çırak gönderirdi. Fakat şimdi hiç gelen ve öğrenmek isteyen hiç kimse yok. 18 yaşında çocuğu yanına aldığında iş öğretmek istediğinde veya ondan bir şey istediğimde bana ters davranıyor. Bu sebepten dolayı bu meslek ölüyor" ifadelerine yer verdi.

"Amerika'dan öğrenmek isteyenler var"

Yurt dışından bakırcılık mesleğini öğrenmeye meraklı çok fazla kişinin olduğuna değinen Ayata, "Amerika'dan öğrenmek isteyenler var. Ama Türkiye'den öğrenmek isteyen hiç kimse yok. Hatta Amerika'dan gelip burada ders alıyorlar. Yurt dışından bu mesleğe merak çok fazla oluyor. Bana göre bu mesleğe bu kültüre Türkiye'nin önem vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bu mesleği severek yapıyorum"

Babasının mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Halil İbrahim Ayata, "8 yaşından beri babamla bu işi yapıyoruz. Bu mesleği severek yapıyorum. Sonu biraz kötüye gidiyor. Elaman sıkıntısı olduğundan dolayı fakat biz yine de devam ettireceğiz. Mesleğin tüm dallarını ele almış durumdayım. Ben mesleğin eğitimini de alıyorum. Hem okuyorum hem de çalışıyorum. Bu yaptığımız işlemeler çalıştığımız ürüne göre süresi değişiyor. Sıralı bir şekilde yapıyoruz. Babamdan sonra bana geliyor. Burada nakış yapıyorum. Daha sonra da boyasını, zımparasını ve kalayını yapıyoruz. Kalaydan çıktıktan sonra son rötuşları yapıp hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Babadan oğula giden kalaycılık mesleği
Kaynak: İHA

Seyit Ahmet, Gaziantep, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Babadan oğula giden kalaycılık mesleği - Son Dakika

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