Babymetal İstanbul'da İlk Kez Sahne Aldı

Japon metal grubu Babymetal, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da ilk kez sahne alarak hayranlarıyla buluştu.

DJ performansıyla başlayan etkinlikte farklı yaş gruplarından çok sayıda müziksever bir araya gelirken, konsere cosplay kostümleriyle katılanlar dikkati çekti.

Sahne adı Su-Metal olan grup vokalisti Suzuka Nakamoto, hayranlarına Türkçe seslenerek "Merhaba İstanbul, nasılsın?" dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise "Gimme Chocolate!!", "KxAxWxAxIxI", "Song 3" ve "Ratatata" gibi grubun sevilen şarkıları seslendirildi.

Performans boyunca izleyiciler sık sık tempo tutarken, konser sonunda Babymetal hayranlarını selamlayarak sahneden ayrıldı.

Grup hakkında

Japonya'da 2010'da kurulan Babymetal, heavy metal ile J-pop ögelerini harmanlayarak oluşturduğu "kawaii metal" tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Grup, 2014'te yayımladığı "Gimme Chocolate!!" ile uluslararası çıkışını yakalarken, Download Festival, Glastonbury ve Summer Sonic gibi festivallerde de sahne aldı.

Londra'daki Wembley Arena'da 2016'da ana grup olarak konser veren ilk Japon metal grubu olarak da kayıtlara geçti.

Grubun ana vokalliğini Suzuka Nakamoto üstlenirken, performans kadrosunda Moa Kikuchi ile Momoko Okazaki yer alıyor.