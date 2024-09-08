Depremzedelere Kırtasiye Desteği

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Bağcılar Belediyesi, Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 400 depremzede öğrenciye kırtasiye ve çanta desteğinde bulundu.

Bağcılar Konteyner Kent'te düzenlenen kırtasiye ve çanta dağıtım programında, daha önce konteyner kent idaresince belirlenen öğrenciler, sıraya girerek çanta ve kırtasiye malzemelerini aldı.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, belediye olarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren deprem bölgesine destekte bulunduklarını, bunlardan bir tanesinin de Malatya'nın Battalgazi ilçesi olduğunu söyledi.

Battalgazi Belediyesinin kendilerinin kardeş belediyesi olduğunu dile getiren Çakmak, Battalgazi'de Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir öncülüğünde, hayırsever iş insanları ve sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle şu anda kırtasiye dağıttıkları konteyner kenti kurduklarını ve burada 505 ailenin kaldığını hatırlattı.

Çakmak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in bölgedeki öğrencilere hediye gönderdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu hediye setimizin içerisinde kırtasiye malzemesiyle okul çantası bulunuyor. Bağcılar Belediyesi deprem bölgesinde Adıyaman'da da çalışmalarını ve faaliyetlerini yapmaya devam etti. Günlük 12 bin kişiye sıcak yemek çıkartabilecek bir aşevini Adıyaman'da kurdu. Adıyaman Havalimanı'nın temizliğini ve güvenliğini belli bir dönem Bağcılar Belediyesi yaptı. Bunların yanında şu andaki konteyner kentimizde de özellikle deprem sonrasında çocuklarımızın kültürel ve sanatsal faaliyetlerde gelişmesini sağlayacak etkinlikler düzenledik. Geçen sene ramazan ayında iftarlar gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde Başkanımız konteyner kentimizdeki tüm çocuklarımıza bisiklet hediye etti. Bunları yapmamızdaki amacımız biraz daha onların motivasyonunu artırabilmek ve dünyaya bakış açılarını değiştirebilmekti. Belediyemiz yaklaşık 250 milyon liranın üzerindeki bir mali yardımı depremden etkilenen şehirlerimize ve ilçelerimize aktardı. Bugün de burada aynı şekilde kırtasiye yardımını yaparak kardeşlerimizi unutmadığımızı göstermek için bulunuyoruz."

Konteyner kentin ihtiyacı olan her alanda ve her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Çakmak, ihtiyaçlar çerçevesinde yardım ve desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül de 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, "Depremden bugüne kadar kardeş ilçe Bağcılar Belediyesi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün de okulların açılması dolayısıyla buradaki çocuklarımıza kırtasiye yardımında bulundular. Ben de Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın adına Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'e teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Kırtasiye malzemesi ve çantalarını alan çocuklar ise daha önce kendilerine bisiklet hediye eden Bağcılar Belediyesinin şimdi de çanta ve kırtasiye desteği sağladığını vurgulayarak, mutluluklarını dile getirdi.