Bağlama Ustası Erol Tombak, 50 Yıllık Plak ve Kaset Koleksiyonunu Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bağlama Ustası Erol Tombak, 50 Yıllık Plak ve Kaset Koleksiyonunu Koruyor

Kırıkkale'de yaşayan bağlama ustası Erol Tombak, meslek hayatı boyunca biriktirdiği binlerce plak ve kaseti ömrünün sonuna kadar korumak istiyor. Tombak, sanatçılık yıllarında ünlü isimlerle çalıştığını ve koleksiyonunda Neşet Ertaş, Hülya Süer, İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçının plaklarının bulunduğunu belirtti. Tombak, kurduğu MÜYADER ile bu kültürü daha da ilerletmeyi hedeflediklerini söyledi.

10.07.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yaşayan 68 yaşındaki bağlama ustası ve mahalli sanatçı Erol Tombak, meslek hayatı boyunca biriktirdiği 5 bin 600 plak ve 6 bine yakın kasete gözü gibi bakıyor.

Çocuk yaşta merakla başladığı mesleğinde Sabahat Akkiraz, Hacı Taşan ve Neşet Ertaş gibi sanatçılarla çalışan 3 çocuk babası Tombak, 10 yıl önce mesleği bıraktı.

Daha sonra Kırıkkale Müzisyenler ve Sanatçılar Derneğini (MÜYADER) kuran Tombak, 50 yıl boyunca biriktirdiği binlerce plak ve kasetle iş yerinde koleksiyon oluşturdu.

Tombak, satmadığı plak ve kasetleri ömrünün sonuna kadar korumak istiyor.

MÜYADER Başkanı Erol Tombak, AA muhabirine, sanatçılığa ustası olmadan çocuk yaşta başladığını söyledi.

Merakla başladığı mesleğini kendi kendine öğrendiğini anlatan Tombak, "50 yıl sanat hayatımız oldu. 10 yıl önce bıraktım ama yine de içimizden geliyor. Sanatçılık yıllarımda ünlülerle çalıştım. Halit Arapoğlu, Sabahat Akkiraz, Yusuf Özdemir, Cevdet Babacan, Ekrem Aydoslu, Kamil Abalıoğlu, Hacı Taşan, Neşet Ertaş ve Bilal Tombak gibi sanatçılarla çalıştım, düğünlerde çaldık, çığırdık." diye konuştu.

"Bunlara değer veriyorum, bakıyorum"

Tombak, sanatçılığa başlamasında Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Muharrem Ertaş'ın etkisi olduğunu belirtti.

Sanatçılığında plakçılığa da başladığını ve o zamanlar güzel bir meslek olduğunu dile getiren Tombak, şöyle konuştu:

"Plakları Ankara'dan alır, burada satardık. Bu şekilde satın aldım, biriktirdim. Şu anda 5 bin 45'lik, 600'e yakın da büyük plak var. 6 bine yakın da kaset. Bunları isteyen oluyor ama satmıyorum. Öldükten sonra da zaten plakların hükmü kalmaz. Gelen gideni götürüyor zaten. Plakları çok seviyorum. Bende plağı olan sanatçıların çoğu hayatını kaybetti. Oğlu, kızı var ama babasının plağını arıyor. Onun için bunlara değer veriyorum, bakıyorum. Eskilerden aklına kim geliyorsa plağı var. Neşet Ertaş, Dede Bekar, Cevdet Babacan, Ekrem Aydoslu, Kamil Abalıoğlu, Zeki Müren, Orhan Gencebay, Samime Sanay, Hülya Süer, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses gibi birçok yöresel ve ulusal sanatçının plağı var. Ben öldükten sonra da çocuklarım ne yapar, orasını bilemem. Çocuğum gibi bunlara bakıyorum, değer veriyorum."

Tombak, 2014'te kurdukları MÜYADER'in 1500'e yakın üyesi olduğunu belirterek, destek verildiğinde bu kültürü daha da ilerletebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş, Kırıkkale, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bağlama Ustası Erol Tombak, 50 Yıllık Plak ve Kaset Koleksiyonunu Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:23:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bağlama Ustası Erol Tombak, 50 Yıllık Plak ve Kaset Koleksiyonunu Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement