Bağlama Ustası Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika
Bağlama Ustası Geleceği Şekillendiriyor

Bağlama Ustası Geleceği Şekillendiriyor
23.03.2026 11:46
Sivas'ta Şentürk İyidoğan, Ozanlar Müzesi'nde ücretsiz bağlama kurslarıyla gençleri yetiştiriyor.

Sivas'ta el yapımı bağlama üreten Şentürk İyidoğan, 2017'de kurduğu "Ozanlar Müzesi"nde açtığı ücretsiz kursla mesleğini geleceğe taşımak istiyor.

Mesleğe ilkokul yıllarında başlayan 57 yaşındaki bağlama ustası İyidoğan, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde bağlama imalatı ve tamiri yapıyor.

Atölyesinin karşısına 2017 yılında kurduğu, halk ozanlarının büstlerinin bulunduğu "Ozanlar Müzesi"ni bugünlerde sınıfa dönüştüren İyidoğan, açtığı kursla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bağlama yapımını gençlere öğretmeyi hedefliyor.

İyidoğan, AA muhabirine, yoğun istek üzerine kursu açmaya karar verdiğini söyledi.

Müzik öğretmenlerinin öğrencilerini getirdiğini anlatan İyidoğan, "Burada çocuklara haddini bilme kültürünü anlatıyorduk. Bağlama yapımının yavaş yavaş ortadan kalktığını gördüm. Geleneksel bağlamanın devam etmesini sağlamak için uzun zaman çaba gösterdim. Artık ortada çırak da olmadığı için Ozanlar Müzesi içine bir sınıf açtım." dedi.

Kursun ücretli olmayacağını dile getiren İyidoğan, "Birinci hedefim, müzik öğretmenleri, sınıflarındaki öğrencilere bağlamayı nasıl yapabileceklerini anlatabilecek. İkinci hedefim okula gitmeyen ve el sanatlarına eli yatkın gençlere, bağlama imalatını öğreterek bu hizmetin devamını sağlamak." diye konuştu.

Kursa yoğun talep olduğunu aktaran İyidoğan, şunları kaydetti:

"Özel bağlama imalat sınıfı Türkiye'de ilk olacak. Bugüne kadar birkaç üniversitenin dışında bunu gösteren olmadı. Bir ilki yaşatıyoruz. Türkiye'de ilk kez karşılıksız bağlama imalat sınıfını açıyoruz. Bağlama çalmayı öğreten çeşitli müzik dershaneleri var. Biz bağlamanın yapımını öğretmek için çaba göstereceğiz. Hayalim belli bir yaştan sonra artık gelecek kuşaklara hizmet etmek. Kısmet olursa ilk adımını da attık. Çok da keyif aldığım bir hayalimdi. Bunu da yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyorum."

Kursiyerlerin yaptıkları ilk bağlama kendilerinin olacak

İyidoğan, ürettikleri ilk bağlamaların kursiyerlerin olacağını söyledi.

Herkesin kendi sazını yapacağını anlatan İyidoğan, "Zaten eski ozanlarımıza baktığınız zaman bağlama ustası yokmuş. Köyün en iyi marangozu, en iyi kapı yapan ustası saz yapmış. Biz şimdi herkesin kendi sazını yapabilmesi için çaba göstermek istiyoruz. Yaptıkları ilk sazlar onlar için çok kıymetli olacak. Benim için de yaptığım ilk sazım kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bağlama, Kültür, Sivas, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bağlama Ustası Geleceği Şekillendiriyor - Son Dakika

