Bahattin Atak: 600'den Fazla Çizgi Romanla Gençlere İlham

Eskişehir'de yaşayan 69 yaşındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bahattin Atak, 1972 yılında başlayan çizerlik hayatında 600'den fazla çizgi romanı okuyucuların beğenisine sundu.

Çocukluğunda okuduğu Teksas-Tommiks çizgi romanlarından etkilenen Bahattin Atak, 16 yaşında İstanbul'da dönemin çizerleriyle tanışarak bu yayınların inceliklerini öğrenmek için adım attı.

Atak, Türk çizgi romancı Suat Yalaz'ın "Karaoğlan", Abdullah Turhan'ın "Kara Murat" çizgi dizilerinin hazırlanışı sırasında yaptığı asistanlıkla becerilerini geliştirdi. Zamanla kendine özgü çizgi roman karakterleri de çizen Atak, "Kara Doğan", "Battal Gazi" ve "Baykara" adını verdiği çizgi kahramanlar oluşturdu.

Pilot akrabasından esinlenerek oluşturduğu "Yüzbaşı Volkan" karakteriyle çocuklara asker sevgisini aşılayan Atak, oğlu Altan Atak'ı merkezine alarak 2007 yılında hazırladığı "Küçük Gezgin" projesiyle il ve ilçelerin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren çizgi roman da hazırladı.

Atak, çocukları için hazırladığı "Türk Dünyasında İz Bırakanlar" serisinde Atatürk, Dursun Fakih, Osman Gazi, Şeyh Edebali, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana gibi tarihi kişilikleri çizdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "15 Temmuz Millet Destanı" adlı çizgi roman da hazırlayan Atak, 53 yılda 600'den fazla çizgi roman macerasını okuyucularla buluşturdu.

Zamanının çoğunu evinin üst katındaki çalışma odasında geçiren ve ses sanatçısı da olan Atak, yılların çizerlik birikimini Odunpazarı Cam Sanatları Müzesi'nde açtığı "Elinde Fırça, Dilinde Müzik" adlı sergiyle taçlandırdı.

"Tek derdim hayatta olduğum sürece çok şey çizmek"

Bahattin Atak, AA muhabirine, yeni nesillere çizdikleriyle katkı yapmanın tek amacı olduğunu söyledi.

Çalışmalarında ince eleyip sık dokuduğunu belirten Atak, "Tarihe ve ülkeye mal olmuş bir kişiyi çizmeden önce tarihçilerle görüşüyorum. Oğlum da akademisyen olduğu için onunla beraber tarihçi arkadaşlarla çalışmalar yapıyoruz. Daha sonra çizgilere aktarıyorum." diye konuştu.

Atak, okuyucularının kendisini çizim üslubundan rahatlıkla tanıdığını vurguladı.

Türk çizgi romancı Suat Yalaz'ın çizimlerinden etkilendiğini anlatan Atak, şöyle konuştu:

"Diğer ressamların çoğu tarama ucu ve divit kullanır. Onlar biraz daha sanal oluyor. Benim yaptığım her şey kağıt üzerindedir. Farklı olmak için ayrıca bir çabam yoktu, tarzınız kendiliğinden oturuyor. İlk sergim açıldıktan sonra bir yankı uyandırdı. Birçok belediyeden sergiyi başka illerde de açmam yönünde teklif aldım. Sergimi ücretsiz olarak Anadolu'daki kentlerde açmak istiyorum. Bütün derdim, çizdiğim kültürel zenginliklerimizi genç kuşaklara aktarmak. Zaman bana müsaade ettiği sürece çizmeye devam edeceğim. Çizerken yemek yemeyi dahi unutuyorum. Uykuya bile olabildiğince az zaman ayırıyorum. Tek derdim hayatta olduğum sürece çok şey çizmek."