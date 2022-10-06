Bahçelievler Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı

06.10.2022 15:37
Bahçelievler Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı

Bahçelievler Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı.

Bahçelievler Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı. Festivalin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Festival 9 Ekim'e kadar sürecek.

Tam Bana Göre Festivali'ne katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler olarak Türkiye'nin en büyük gençlik festivalindeyiz. Üreten gençlerin belediyesi Bahçelievler olarak biz de kurduğumuz standımız ile gençlerimizin yerli ve milli olarak ürettiği tasarımları sergiliyoruz. Standımızda daha önce Türkiye birincisi olan ve TÜBİTAK rekorunu kıran tasarımlarımız yer alıyor. Bunların arasında sürücüsüz yapay zeka ile tamamen otonom hareket edebilen, şerit takibi yapabilen aracımız mevcut. Bunu yansıra elektrikli aracımız, Siyavuşpaşa İHA, Füze, Hüma Model Uydu, Otonom Gemi ve Kompost Bisiklet ile A-53 standında ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.

Tam Bana Göre Festivali'nde konserler, genç sanatçıların sahneleri, sinema, tiyatro ve Espor etkinlikleri yer alıyor. 152 belediyenin katıldığı festivalde söyleşi, toplantı etkinlikleri düzenlenecek ve kitap fuarı açılacak.


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Kaynak: DHA

Bahçelievler, AK Parti, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bahçelievler Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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