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Bakan Ersoy, dünya mirası Hititler'in başkentinde

ÇORUM - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hitit İmparatorluğunun başkenti Hattuşa'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Boğazkale ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Hattuşa Kazıevini ziyaret eden Bakan Ersoy, Hattuşa'da arkeolojik kazıları yürüten ekibin başkanı Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Andreas Schachner'den bilgi aldı. Daha sonra Boğazkale Müzesi'ni gezen Ersoy, Hattuşa Antik Kenti içerisinde yer alan Büyük Tapınak, Aslanlı Kapı ve Yazılıkaya'yı inceledi.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerde Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş ve protokol üyeleri eşlik etti.