Bakan Ersoy, Geleneksel El Sanatları Festivali\'ne Katıldı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geleneksel El Sanatları Festivali'nde sergilenen eserleri inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Geleneksel El Sanatları Festivali Açılış Programı'na katıldı. Bakan Ersoy, 15 sanatçının cam süsleme, çini, keçe, cam sanatı, filografi, kağıt kesme, oya ve geleneksel oyuncak sanatları eserlerinin olduğu sergiyi gezdi. Sanatçılarla sohbet ederek eserler hakkında bilgi alan Ersoy'a, filografi sanatıyla yapılmış portresi, sanatçı Mustafa Baştan tarafından hediye edildi. Baştan, portreyi 300 çivi ve bin metre ip kullanarak 3 günde tamamladığını söyledi. Mustafa Baştan'a teşekkür eden Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen festivale ilişkin, "Her şehirde, sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yaparak, somut olmayan kültür miraslarımızı, ustalarımızı götürüp, oradaki yeni nesle hem bu sanatlarımızı tanıtmak hem de onları cezbedip bu sanatı yapmaya ikna etmek için önemli bir aktivite ve yöntem olarak görüyoruz. İnşallah sayısı daha da artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 120 bin çivi ile 9 günde yapılan Ayasofya Camisi ve 124 bin çivi ile 9 günde yapılan Adana Varda Köprüsü'nün silueti eserlerini de inceledi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA,