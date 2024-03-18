Bakan Ersoy: Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılan işleri 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz

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Bakan Ersoy: "60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi, önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz"

" Bizim şehrimize faydası olmayan meselelerle kaybedecek zamanımız yok"

"İnşallah 2024'te daha da başarılı bir sezon geçireceğiz"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi, önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim şehrimize faydası olmayan meselelerle kaybedecek zamanımız yok" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti Karşılama Merkezi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada dünyanın en önemli kentleriyle rekabet içerisinde olan Antalya'nın, bu rekabette bir adım öne geçmesi ve dünya turizminden daha yüksek oranda pay alabilmesi için gece gündüz hizmet etmenin mücadelesi içinde olduklarını belirtti. Ersoy, "Zaten yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, şehrimize dönük rakamlar bu çabanın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor. Bildiğiniz gibi turizmde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. İnşallah 2024'te daha da başarılı bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

Ersoy, bu noktaya tesadüf eseri gelinmediğini, çok çalıştıklarını ifade ederek, değişen turizm algısını dünyada en iyi anlayan ve buna uygun adımlar atan ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu vurguladı.

"Projemiz kapsamında arkeolojik çalışma sayısını, yıllık 720'ye yükselttik"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni turizm anlayışını en doğru şekilde analiz edip, buna uygun altyapı geliştirerek Türkiye'nin dünyada bir turizm markası olması için çalıştıklarını bildiren Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, dünya medyasında ülkemizle ilgili en önemli içerikleri biz oluşturuyoruz. Dünyanın dört bir yanında 200'den fazla ülkede, en çok takip edilen kanallarda Side'nin, Antalya'nın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Doğal kaynaklarımızı koruma adına sadece bugünü değil geleceği de göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Farklı ülkeler bizim yaptıklarımızı anlamak ve kendi ülkelerinde tatbik etmek için bizim stratejilerimizi, politikamızı yakından takip ediyor. İşte bu sayede artık Türkiye, turizm dinamikleri başkaları tarafından yönlendirilen ülke olmaktan çıkıp turizme yön veren bir ülke konumuna erişmiştir. Bu başarıları elde ederken turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek adına attığımız adımlar da en önemli çalışmalarımızdan biri oldu. Bunu başarmanın, turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle çok güçlü bir ilişkisi olduğunu sürekli dile getiriyorum. 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi, önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Antalya'yı merkeze alan 'Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı-Geleceğe Miras' Projemiz kapsamında arkeolojik çalışma sayısını, yıllık 720'ye yükselttik."

"5,5 milyar lira ödenek ayırdık"

Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine dikkati çeken Ersoy, "Türk arkeolojisi artık hem kazılarıyla hem de kazılardaki koruma çalışmalarıyla dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline gelmiştir. 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5,5 milyar lira ödenek ayırdık. Dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapımıyla ilgili çalışmalara başladık" dedi.

Bakan Ersoy, Antalya'nın yer altına da yer üstüne de tarihi ve kültürel mirasına da denizine, suyuna, gastronomisine, tarımına, hayvancılığına da sahip çıkarak, hem Antalya'nın hem de Antalyalıların kazanması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Side Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin 785 metrekare kapalı alan, seyir terasları, otopark alanı, yürüyüş yolları, gece müzeciliği için ören yeri aydınlatma sistemi ve 17 bin metrekare peyzaj alanından oluştuğunu anlatan Ersoy, merkezin 125 milyon liraya mal olduğunu kaydetti.

"Bizim şehrimize faydası olmayan meselelerle kaybedecek zamanımız yok"

Ersoy, " Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm ören yerlerimizde çok kapsamlı çalışmalara hız verdik. Biz tarihi, kültürü gün yüzüne çıkardıkça ülkemize ve şehrimize olan ilgi de her geçen gün artmaktadır. Antalya'da ve bölgemizde yapacak çok işimiz var. Bizim şehrimize faydası olmayan meselelerle kaybedecek zamanımız yok. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için aynı hedeflere yönelecek, Antalya'ya değer katacak projeler üzerinde çalışacak birlikteliğe ihtiyacımız var. Her noktasında ayrı bir güzellik olan şehrimizde bu hazineleri keşfedip, gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Bakan Ersoy, konuşmanın ardından protokol üyeleriyle ziyaretçi merkezini gezdi.