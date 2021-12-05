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Bakan Soylu: "Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız"

05.12.2021 13:57

- Bakan Soylu: "Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız" Bakan Soylu, 'Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'ne katıldı -Bakan Soylu: "Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü...

- Bakan Soylu: "Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız"

Bakan Soylu, 'Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'ne katıldı

İSTANBUL - -Bakan Soylu: "Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız"

Bakan Soylu, 'Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli'ne katıldı. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gelen AFAD gönüllüleri Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde toplandı. Gönüllülerin kimlik kartlarının dağıtıldığı programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telekonferans yöntemiyle katılım sağladı. Bakan Soylu, " Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz. Ama Allah'a çok şükür, gönlü zengin ve iyilik yapma kabiliyeti ve kapasitesi zengin bir milletin evlatlarıyız." dedi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlayan AFAD gönüllülerine kimlikleri dağıtıldı. 81 ilden gelen gönüllülere düzenlenen törenle kimlik kartları teslim edildi. Törene Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 81 ilin AFAD başkanları ve STK'lar katılım sağladı. Bakan Soylu, telekonferans yöntemiyle katıldığı törende AFAD gönüllülerine seslendi.

"Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız"

Bakan Soylu, "Toplam 53 milyon 763 bin kişi şu anda Türkiye'de bu yıl itibariyle afet eğitimi aldı. Seneye de bu ilkokullarda ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde afet eğitimimizi devam ettireceğiz. Biz afet bölgesiyiz ve afet meselesinde 24 saat tetikte olmak zorundayız. Hazırlıklarımızı iyi yapmak zorundayız. ve bu konuda da çok ciddi bir çalışma ortaya koyduğumuzu bir kez daha söylemek isterim. Başta Türkiye Afet Azaltma Planı'mızı, ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nı ve yine ardından Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı dediğimiz "TASİM" yani Arap halk ve Tasif 'i nasıl uygulanacağını bütün dünyaya gösteren bir anlayışını ortaya koymaktayız. Bu da tescil etmek gerekir. Özlerime başlarken biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bütün dünyada başka bir liderliği elinde tutmaktadır. ve Türkiye, bu liderlikte 14 yılda dünyada en çok mağdur olan, hasta olan afetlerde ihtiyaç duyan, dünyada en çok yardım yapma ülke unvanına sahiptir. Biz Amerika'dan zengin değiliz. Biz Avrupa'nın bazı ülkelerinden de zengin değiliz. Ama Allah'a çok şükür asaleti zengin, gönlü zengin ve iyilik yapma kabiliyeti ve kapasitesi zengin bir milletin evlatlarıyız. Bu şampiyonluğumuzu hiçbir zaman dünyada kaybetmememiz gerekir. Çünkü bize atalarımızın da öğrettiği annelerimizin de babalarımızın da öğrettiği geleneklerimizin de göreneklerimizin de bize bıraktığı el öpmeyi bize milletimizin en asli unvanı olarak hem asli iklimi olarak emanet eden bir inancın mensuplarıyız. Evet. Onun için yapmamız gereken dünyanın neresinde bir mağdur ve mazlum varsa gücümüz yettiğince el uzatabilmek." dedi.

Bakan Soylu: Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız
Bakan Soylu: Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız
Bakan Soylu: Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız
Bakan Soylu: Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız

Amerika Birleşik Devletleri, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, AFAD, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Soylu: 'Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Biz Amerika'dan, Avrupa'nın bazı ülkelerinden zengin değiliz, ama gönlü zengin milletin evlatlarıyız" - Son Dakika
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