Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı

30.07.2022 15:26
Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı

Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta halk, Cudi Dağı'na akın etti Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda, Şırnak Valiliği himayesinde Cudi Festivali düzenleniyor.

Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı

Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta halk, Cudi Dağı'na akın etti

ŞIRNAK - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda, Şırnak Valiliği himayesinde Cudi Festivali düzenleniyor.

Tam 42 yıldır gidilmeyen ve sürekli terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'nda güvenliğin sağlanmasıyla artık festivallere ev sahipliği yapılıyor. Şırnak Valiliği himayesinde, Cudi Festivaline katılmak üzere vatandaşlar erken saatte araçlarıyla Şırnak ve ilçelerinden yola çıktı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Uzun yolculuk sonrası Cudi Dağı'nın zirvesine varan vatandaşlarda duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar hayatlarında ilk defa Cudi Dağı'nın Hz. Nuh Gemisinin konduğu yer olarak kabul edilen Sefine bölgesini görmenin mutluluğunu yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cudi Dağı'na gelerek, Sefine bölgesinde namaz kılıp dualar etti. Daha sonra güvercinler uçurtan Bakan Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, festival alanına doğru yapılan yürüyüşe katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cudi Festivali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Grup Tillo, Hatay Medeniyetler Korosu ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

YORUMLAR
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu Şırnak Valisi Bilgin: Cudi Festivali ile beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz Şırnak Valisi Bilgin: Cudi Festivali ile beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz
Kaynak: İHA

Şırnak Valiliği, Cudi Dağı, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda vatandaşlarla beraber namaz kıldı - Son Dakika
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