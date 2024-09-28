Bakırcılar Çarşısı\'nda Çekiç Sesleri Susmuyor

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Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda asırlardır çekiç sesleri susmuyor

GAZİANTEP - Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken iller arasında yer alan Gaziantep'te, yaklaşık 5 asır önce inşa edilen ve günümüzde halen canlılığını koruyan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri, ustalarına huzur veriyor.

Gaziantep'te yaklaşık 5 asır önce inşa edilen ve asırlardır çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakır ustaları tarafından el emeğiyle ve bin bir zahmetle bakır işlemeleri yapılmaya devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen canlılığını koruyan ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi çarşı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini de çekiyor. Şehrin en eski çarşılarından olan ve kentte 500 yıla aşkın bir geçmişe sahip olan bakır işletmeciliğinin günümüzde de devam ettiği çarşıda, bakır ustaları tarafından halen bakır işlemeciliği yapılıyor. Birçok esnafın üretim yaptığı Bakırcılar Çarşısı'nda bakır ustaları, zamana inat çarşıda çekiş seslerini susturmamak için büyük emek harcıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda dinmeyen çekiç sesleri kimi ustalar için enstrüman sesi gibi gelirken kimi ustalar için de günün verdiği yorgunluğu giderici olarak görülüyor. Çarşıyı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşan bakır ustaları, müziğe tercih ettikleri çekiç sesleri ve turistlerin ilgili bakışları altında gün boyu bakıra şekil veriyor.

Gaziantep'te geçmişi yüzyıllar öncesine kadar dayanan ata mesleği bakırcılık mesleğini günümüzde de devam ettirdiklerini belirten çarşı esnaflarından Muhammed Mustafa Kerhizli, bakıra şekil verirken bakırdan çıkan sesin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

"Çarşımız turistlerin de ilgisini çeken bir çarşıdır"

Bakırcılar Çarşısı'nın 500 yıllık tarihi bir çarşı olduğunu belirten Kerhizli, "Çarşımızda sedef kakma ve bakır işlemeceliği gibi el sanatları yapılmaktadır. Bakır eşyalar bu çarşıda ve bu çarşıdaki mağazalara ait imalathanelerde hazırlanıyor. Çaydanlık, sürahi ve tepsi gibi bütün bakırlar el işlemesi ile yapılıyor. Çarşımız turistlerin de ilgisini çeken bir çarşıdır. Gaziantep'e gelenler mutlaka Bakırcılar Çarşısı'nı gezmeden başka bir yere gitmiyor" dedi.

"1982 yılından beri bu çarşıda hizmet veriyorum"

Gün boyu bakıra şekil veren çekiçten çıkan sesin kendilerini rahatsız etmediğini, aksine çekiç sesiyle huzur bulduklarını ifade eden bakır ustası Mesut Keklik, "Çarşımız şu anda tam gezilecek yer oldu. Çarşımız aynı zamanda turistik bir mekana dönüştü. 1982 yılından beri bu çarşıda hizmet veriyorum. Çekiç sesi kesilirse o zaman huzursuz oluruz. Çekiç sesinin olması bizi mutlu ediyor. Çekiç sesinin olması çalışmanın ve üretimin olduğunu gösteriyor. Çekiç sesi durdu mu üretim yoktur demektir. Biz çekiç sesine alışmışız" şeklinde konuştu.

Zahmetin, emeğin ve alın terinin işareti olan çekiç sesleriyle motive olduklarını belirten Mehmet Vakıf Durgun da 500 yıllık tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakıra şekil verdiklerini ifade etti.