Bakkalzade Mescidi İhya Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakkalzade Mescidi İhya Edildi

Fatih'teki tarihi Bakkalzade Mescidi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

08.03.2025 17:41
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Fatih'in asırlık hazinelerinden kaybolan Bakkalzade Mescidi ihya edilerek ibadete açıldı

İSTANBUL - İstanbul'un asırlık geçmişiyle yıllara meydan okuyan Fatih'teki hazinelerinden Bakkalzade Mescidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihya edilerek düzenlenen törenle ibadete açıldı. Tarihte kaybolan mescit, gelecek nesillere kazandırıldı.

Fatih'te 16. Yüzyılın ikinci yarısında Bakkalzade Mehmed Çelebi tarafından olduğu düşünülen Bakkalzade Mescidi inşa edildi. 16 Ocak 1861 tarihli bir belgede, mescidin ibadete açık olduğu öğrenilirken, Hacı Hasan Dede Efendi adlı kişinin hafız olup, imamlık kadrosu olan bu mescide imam olarak tayini talep edildiği belirtiliyor. Mescidin ise bu tarihten sonra bir yangın ile ağır hasar aldığı ve zamanla yıkıldığı tahmin ediliyor. 1875-1883 yılları arasında yapılan bir haritada, mescidin bulunduğu alanda, "Bakkalzade Camii Harabesi" ifadesi yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mescidin ihyasına yönelik başlatılan çalışmalarda temel araştırmasına yönelik yapılan kazı çalışmaları 2010 yılında tamamlandı. 2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hz. Ayşe Vakfı arasında protokol yapıldı. Rekonstrüksiyon projesi İstanbul 4 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2016 yılında onaylandı. 2018 yılında Çevre Düzenleme Projesi ile 2021 yılında ise hazirenin restitüsyon ve restorasyon projeleri ile camii ve hazireye ilişkin hazırlanan 3. Öneri Çevre Düzenleme Projesi onaylandı. Kaybolan mescidin ihyası onaylı projesi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların ardından tamamlandı. İstanbul'un asırlık geçmişiyle yıllara meydan okuyan hazinelerinden Bakkalzade Mescidi'nde açılış töreni düzenlendi. Törene, Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve vatandalar katıldı. İhya edilen Bakkalzade Mescidi dualarla ibadete açılarak, gelecek nesillere kazandırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakkalzade Mescidi İhya Edildi - Son Dakika

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