Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü Turgutlu'da konserle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü Turgutlu'da konserle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakü\'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü Turgutlu\'da konserle anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen konser programıyla anıldı. Programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, gecede Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgulandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü, Turgutlu'da düzenlenen konser programıyla anıldı. Gecede Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgulandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen konser programıyla anıldı. Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi tarafından gerçekleştirilen programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Akif Büyüktolu, siyasi parti ilçe başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik ve dostluk bağlarının vurgulandığı programda, iki ülkenin milli ve kültürel değerleri anıldı. Ortak tarih ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

"Gönül bağımız güçlü şekilde devam ediyor"

Programda konuşan Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümünü anmanın kendileri açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki gönül bağının geçmişten günümüze güçlü şekilde devam ettiğini ifade eden Kağba, bu birlikteliğin kültürel etkinliklerle yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen konserde Azerbaycan ve Türk müziğinden seçkin eserler seslendirildi. Katılımcılar, iki ülkenin ortak müzik kültürünü yansıtan eserlerle keyifli bir akşam yaşadı.

Program, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapan mesajlarla sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAzerbaycanTurgutluTürkiyeManisaKültürYaşamBaküSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki Sude’nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu 17 yaşındaki Sude'nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu
Hatay’da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde Hatay'da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis Trabzonspor’da Thomas Reis Trabzonspor'da
AK Parti’de üst düzey görevlendirme AK Parti'de üst düzey görevlendirme
18:19
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
18:05
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti
ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:24:56. #7.13#
SON DAKİKA: Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü Turgutlu'da konserle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement