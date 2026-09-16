Bakü\'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü Turgutlu\'da konserle anıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü, Turgutlu'da düzenlenen konser programıyla anıldı. Gecede Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgulandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen konser programıyla anıldı. Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi tarafından gerçekleştirilen programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Akif Büyüktolu, siyasi parti ilçe başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik ve dostluk bağlarının vurgulandığı programda, iki ülkenin milli ve kültürel değerleri anıldı. Ortak tarih ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

"Gönül bağımız güçlü şekilde devam ediyor"

Programda konuşan Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümünü anmanın kendileri açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki gönül bağının geçmişten günümüze güçlü şekilde devam ettiğini ifade eden Kağba, bu birlikteliğin kültürel etkinliklerle yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen konserde Azerbaycan ve Türk müziğinden seçkin eserler seslendirildi. Katılımcılar, iki ülkenin ortak müzik kültürünü yansıtan eserlerle keyifli bir akşam yaşadı.

Program, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapan mesajlarla sona erdi.