'Bal işçileri' Odunpazarı Evleri'ni simgeleyen kovanda üretim yapacak - Son Dakika
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'Bal işçileri' Odunpazarı Evleri'ni simgeleyen kovanda üretim yapacak

14.07.2022 10:38

'Bal işçileri' Odunpazarı Evleri'ni simgeleyen kovanda üretim yapacak Kentin önemli tarihi değerlerinden olan Odunpazarı Evleri'nden esinlendi,hayatını adadığı arılar için 'saray' olarak nitelendirdiği bir kovan yaptı Kovan imalatı ve arıcılık yapan Tahir Şener: "Arıları saraylarda...

'Bal işçileri' Odunpazarı Evleri'ni simgeleyen kovanda üretim yapacak

Kentin önemli tarihi değerlerinden olan Odunpazarı Evleri'nden esinlendi,hayatını adadığı arılar için 'saray' olarak nitelendirdiği bir kovan yaptı

Kovan imalatı ve arıcılık yapan Tahir Şener:

"Arıları saraylarda yaşatmak istedim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kovan imalatı ve arıcılık yapan Tahir Şener, bal işçileri olarak da bilinen arılar için şehrin önemli tarihi değerlerinden Odunpazarı Evleri'ni model alarak kovan yaptı.

Eskişehir'de 17 yıldır arıcılık, 10 yıldır kovan imalatı yapan 53 yaşındaki Tahir Şener ilginç bir çalışmaya imza attı. Bal işçileri olarak da bilinen arıların konforlu ve temiz ortamlarda çalışmalarının, bal üretimini artıracağını öne süren Şener, yeni bir kovan imal etti. Kentin önemli tarihi değerlerinden olan Odunpazarı Evleri'nden esinlenen Şener, hayatını adadığı arılar için 'saray' olarak nitelendirdiği bir kovan yaptı. Kovan içerisindeki temizliğin yanı sıra boşluk ve yüksekliğin de arıları mutlu edeceğini kaydeden Şener, arıcıların kovan seçimi konusunda standartlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Ben arıları saraylarda yaşatmak istedim"

Arıların kendisi için çok önemli olduğu gerekçesiyle böyle bir kovan yaptığını aktaran Tahir Şener, "Bu kovanı Odunpazarı Evleri'ne ithafen yaptım. Ben arıları saraylarda yaşatmak istedim. Tüm arıcıların da arılarını saraylarda yaşatmasını istiyorum. Arılar için böyle bir ev yaptım. Görseli, estetiği güzel. İnsanlar arıyı sevsin, balı sevsin diye. Daha güzel evlerde arılarına baksınlar. Arılar bizim için çok önemli ve benim kırmızı çizgim. Kovan yapımında da standart ölçüler çok önemli, bunlara dikkat edilmeli. İnsan hanımını gecekonduda yaşatmak ister mi? Arıları da böyle saraylarda yaşatalım. Arı çok özel ve temiz bir hayvan, temiz yerde yaşamak ister. Kovanın ahşabının da özel olması lazım. Her kovanda arı durmaz. Ben bu kovanı Sarıçam ağacından üretiyorum. Herkes çok beğeniyor. Bize geri dönüşler çok güzel. İçerisindeki temizlik, yükseklik, havadar olması arıyı da mutlu ediyor. Arı da mutlu oldukça bal veriyor" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Saray, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Bal işçileri' Odunpazarı Evleri'ni simgeleyen kovanda üretim yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Bal işçileri' Odunpazarı Evleri'ni simgeleyen kovanda üretim yapacak - Son Dakika
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