Balıkçı barınağında Akdeniz foku görüntülendi - Son Dakika
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Balıkçı barınağında Akdeniz foku görüntülendi

24.06.2022 13:54

Tekneler arasındaki Akdeniz foku Akdeniz fokunun bir süre sonra bölgeden uzaklaşması Mersin'de balıkçı barınağında Akdeniz foku görüntülendi MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü.

Tekneler arasındaki Akdeniz foku

Akdeniz fokunun bir süre sonra bölgeden uzaklaşması Mersin'de balıkçı barınağında Akdeniz foku görüntülendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü.

İlçedeki balıkçı barınağında, teknelerde hazırlık yapan balıkçılar Akdeniz foku gördü.

Bir süre bölgede duran Akdeniz foku daha sonra gözden kayboldu.

Akdeniz foku, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkçı barınağında Akdeniz foku görüntülendi - Son Dakika

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