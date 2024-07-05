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Balıkesir'de Aromaterapi Festivali başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Göme Belediyelerinin ortaklaşa düzenledikleri Balıkesir 5.Aromatarepi Festivali başladı. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindeki(BAÇEM)atölye çalışmaları ve hasat programı ile başlayan festivalin ilk gününde renkli görüntüler yaşandı.

Festivalin ilk gününde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde, vatandaşlar tıbbı ve aromatik bitkileri tanırken, hasat yaptı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.4 gün devam edecek festivalde çok sayıda stant açılırken, tiyatro gösterileri ve konserler yapılacak. Festivalin ilk gününde BAÇEM'de tıbbı ve aromatik bitkileri tanıyan vatandaşlar unutulmaz bir gün geçirdi. Ayvalık'tan gelen Yurdakul Duymaz, " İlk defa böyle bir yere geliyorum. Ayvalık'tan geldik. Kardelen Baskın Yavuz Müzik Topluluğu adına grup halinde geldik. ve ben ilk defa lavanta tarlasında bulunuyorum. Şifalı bitkiler aromaterapi festivali burası. Çok mutlu oldum. İnanılmaz güzel bir koku var" dedi. Esma Bayraktar da, " Şahane bir festival. Çok güzel. Geldik bu festivale. Doğa sevgisi aşılıyor. Güzel aromalı bitkileri tanıyoruz. Hiç bilmediğimiz bitkileri görüyoruz. Mesela ben meyan kökünü kök zannederdim. Meğer çok güzel bir bitkiymiş. Burada onu gördüm. Ekinezya çok şifalı bir bitki. Meğer bildiğimiz papatyanın başka bir çeşidiymiş. Burada onu gördüm. Bütün bitkileri yeniden tanıdık." diye konuştu. Baçem Müdürü Nazım Tanrıkulu ise, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 5.düzenlenen Balıkesir Aromaterapi Festivalinin ilk gününü coşkuyla tamamlıyoruz. . 4-7 Temmuz tarihlerinde 100'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalimiz. Baçem de atölye çalışmaları ve bilimsel seminerler ile başladı. Ören'de 200'ün üzerinde Aromaterapi ürünlerinden hediyelik eşyalarında olduğu bir aromaterapi çarşısı kuruyoruz. Orada meydanda bir sahnemiz ar. O sahnede söyleşiler olacak. Ören Anfi tiyatroyu kullanıyoruz. 5 tane tiyatro oyunu orada sergilenecek. Üçü çocuk oyunu olmak üzere. ve Ören plajında da konserlerin olduğu bir festival alanımız var. Orada da sahil konserleri olacak." dedi. Almina Budak da, " İlk gün çok keyifliydi. İki tane atölyeye katıldım. İlki doğal sabun atölyesi . İkincisi de cilt bakımı rutinleri. ve gerçekten güzel bilgiler edindim. İler ki tarihlerde kullanabileceğimiz bilgileri bizlere öğretti hocalarımız. İkinci günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi