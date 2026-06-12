Balıkesir'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tamamlandı

Balıkesir\'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tamamlandı
12.06.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmalarda 350 genç, kültür ve sanat alanında yeteneklerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11.'si düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları, Marmara Bölge Finali Balıkesir'de sona erdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 350 yarışmacı katıldı. Marmara Bölgesi'nin farklı illerinden gelen yüzlerce genç, bilgi, şiir, ses ve tiyatro alanlarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Gençlik merkezleri aracılığıyla organize edilen ve il aşamasından bölge finallerine ardından Türkiye finallerine uzanan yarışmalar, gençlerin yalnızca yeteneklerini sergilemelerine değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal yönden gelişim sağlamalarına da katkı sundu. Organizasyon boyunca gençler, hem özgüvenlerini geliştirme hem de akranlarıyla güçlü iletişim kurma fırsatı yakaladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bakanlığımızın gençlik odaklı vizyonu çerçevesinde, evlatlarımızın sadece sporda değil, sanat ve kültürde de kendilerini göstermelerini çok önemsiyoruz. Bu yarışmalar, gençlerimizin özgüven kazanmasında ve kendilerini en doğru şekilde ifade etmesinde büyük bir basamak olmuştur. Finalleri şehrimizde başarıyla tamamlamış olmanın ve bu enerjiyi Balıkesir'de hissetmenin gururunu yaşıyoruz. Katılan ve emek veren tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Yarışmalar sonunda derece elde eden gençlere ödülleri takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Balıkesir, Gençlik, Kültür, Eğitim, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berçem Alkan Berçem Alkan:
    350 kişi ödül veriyor maliyet ne kadar olmuş acaba ?? güzel güzel de esnaf olarak bizim festival ve etkinliklere de destek lazım yahu işin masraf tarafını biri hesaplar mı ?? gençler tabii sevinsin ama bu organizasyonlar devlet kasasından çıkıyo işte para hiç de az değil bense ?? 0 0 Yanıtla
  • Simge Aykin Simge Aykin:
    350 genç katılmış vay bee bu yaşta kendilerini bu kadar aktif göstermesi çok önemli çünkü çocuklar ekranlardan uzaklaşıp böyle etkinliklere katılırsa daha sağlıklı gelişirler 0 0 Yanıtla
  • Özlem Kitap Özlem Kitap:
    harika bi organizasyon ama neden hayvan sevgisi yarışması yok ya gençleri böyle sanat sporla meşgul etmek güzel de biraz da çevre bilinci aşılanmalı bence insanlar hayvanları daha çok korusa keşke bu tür yarışmalarda da çevre teması olsa yani kültür sanat güzel ama doğayı da unutmayalım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:24
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:12:28. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.