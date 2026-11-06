Balıkesir'de kariyer fuarı için protokol imzalandı, 13 ilden 19 üniversite katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir'de kariyer fuarı için protokol imzalandı, 13 ilden 19 üniversite katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir\'de kariyer fuarı için protokol imzalandı, 13 ilden 19 üniversite katılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı, 23-24 Aralık 2026'da BAÜN Çağış Yerleşkesinde yapılacak. Balıkesir Valiliği öncülüğünde imzalanan iş birliği protokolüyle fuara 13 ilden 19 paydaş üniversite katılacak; fuar, öğrenci ve mezunları kamu ve özel sektörle buluşturacak.

Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı, 23-24 Aralık 2026 tarihlerinde BAÜN Çağış Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Balıkesir'de Kariyer Fuarına 13 ilden 19 paydaş üniversite katılacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Balıkesir İşkur İl Müdürlüğü koordinasyonunda Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı, 23-24 Aralık 2026 tarihlerinde BAÜN Çağış Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Bölgesel fuarlar arasında en büyük niteliğiyle dikkat çeken fuarın hazırlıkları kapsamında Balıkesir Valiliği öncülüğünde; Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı'na yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Ticaret Odasında gerçekleştirilen lansman toplantısındaki protokol imza töreninde ilk olarak Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, fuarın kapsamı, hedefleri ve hazırlık sürecine ilişkin bir sunum yaparak katılımcılara bilgi verdi.

Sunumun ardından protokol imza töreninde atılan imzalar ile kurumlar arası iş birliği resmiyet kazandı. İş birliği protokolü; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin ve Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Akın Ünal tarafından imzalandı. Vali İsmail Ustaoğlu ve protokolü imzalayan kurum yöneticileri fuarın Balıkesir, gençler ve sektör temsilcileri için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

13 ilden 19 paydaş üniversite katılacak

2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında düzenlenecek Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarına 13 ilden 19 paydaş üniversite katılacak. Fuar, üniversite öğrencilerini ve mezunlarını kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirecek. Gençlerin staj ve istihdam imkanlarını yakından tanımalarına imkan sağlayacak fuar kapsamında, kariyer gelişimini destekleyen etkinlikler de düzenlenecek.

Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, BAGİAD Başkanı Mert Kurşun, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yanı sıra BAÜN Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suat Kara, Genel Sekreter Soner Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Kısadere, oda ve borsaların yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcilerinin yer aldığı tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Balıkesir ValiliğiKültür SanatBalıkesirMarmaraGüncelEğitimAralıkKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:27
Amedspor taraftarlarından Galatasaray’ın stadı önünde pankartlı mesaj
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:41:31. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de kariyer fuarı için protokol imzalandı, 13 ilden 19 üniversite katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android