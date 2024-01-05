 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'deki 220 Yıllık Cami Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'deki 220 Yıllık Cami Restorasyonu Tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 220 yıllık Yakup Bey Camisi'nin restorasyonu tamamlandı ve cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu. Restorasyon çalışmaları sonucunda caminin çevresine Kur'an kursu, şadırvan, tuvalet ve konferans salonu gibi alanlar yapıldı. Açılış törenine Balıkesir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sındırgı Belediye Başkanı da katıldı.

Balıkesir\'deki 220 Yıllık Cami Restorasyonu Tamamlandı
05.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:18
Abone Ol

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde restorasyonu tamamlanan 220 yıllık Yakup Bey Camisi, cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.

İlçede 1803-1804 yıllarında inşa edilen ve harim, kadınlar mahfili, son cemaat revakı ve minareden oluşan tarihi camide Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünce 2022 yılında başlatılan restorasyon tamamlandı.

Çevre düzenlemesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ile hayırseverlerin destek verdiği caminin karşısındaki boş kısma Kur'an kursu, şadırvan, tuvalet, konferans salonu gibi alanlar yapıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla cuma namazı öncesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni yılın ilk cuma gününde böyle güzel bir projenin açılışını yapmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ecdadın 1000 yıldır bu topraklarda var olduğunu belirten Ustaoğlu, "Ecdadımızın varlığının en güzel eserleri camilerimizdir. Onun için de bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Gelecek kuşaklara aktarmak, insan nefesiyle, cemaatle ayakta tutmak gerekiyor. Rabbim inşallah böyle nice eserler inşa etmeyi hepimize nasip etsin." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kadim bir şehir olan Sındırgı'nın mezarlıkları, köprüleri, camileri ve çeşmeleriyle bilindiğini anlattı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 122 tescilli vakfa ait binasının bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bir o kadar da Büyükşehir Belediyemize ait bina bulunmaktadır. Bu binaları restore ediyor ve şehrimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ataların çok güzel eserler ortaya koyduğunu kaydederek, bunları gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı ise 400 gün süren restorasyona yaklaşık 2,5 milyon lira harcandığını aktardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdadın emanetine sahip çıkmanın en önemli vazifeleri olduğunu işaret eden Akıllı, "Bu emanetleri sağlıklı bir şekilde ihya ediyor, gelecek nesillere aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından cuma namazının kılınmasıyla sona eren programa, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir Valiliği, Balıkesir, Sındırgı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'deki 220 Yıllık Cami Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor Tesla, Çin'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:45:11. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki 220 Yıllık Cami Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement