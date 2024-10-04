Balkan Rüzgarı Konseri Edirne'de

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Balkan rüzgarı" konseri verilecek.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk'ün yönetiminde Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 8 Ekim Salı saat 20.00'da gerçekleştirilecek konserde, Balkanlar'a ait eserler icra edilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon konserlerinin her hafta yeni bir konseptle müzikseverlere sunulduğunu söyledi.

"Balkan rüzgarı" adlı konserde de Balkanlardan birbirinden güzel eserlerin icra edileceğini belirten Ercan, müzikseverleri konsere davet etti.