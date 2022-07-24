Balkan Savaşları'ndan kalma 'Balon Hangarı' 110 yıldır varlığını koruyor - Son Dakika
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Balkan Savaşları'ndan kalma 'Balon Hangarı' 110 yıldır varlığını koruyor

24.07.2022 13:54

Balkan Savaşları'ndan kalma 'Balon Hangarı' 110 yıldır varlığını koruyor 110 yıllık 'Balon Hangarı' tarihe meydan okuyorEDİRNE Edirne'de Balkan Savaşları döneminde düşman hareketlerini izlemek için 110 yıl önce yapılan 'Balon Hangarı' tarihe meydan okuyor.

Balkan Savaşları'ndan kalma 'Balon Hangarı' 110 yıldır varlığını koruyor

110 yıllık 'Balon Hangarı' tarihe meydan okuyor

EDİRNE Edirne'de Balkan Savaşları döneminde düşman hareketlerini izlemek için 110 yıl önce yapılan 'Balon Hangarı' tarihe meydan okuyor.

Edirne'de Balkan Savaşlarında gözlem yapılan sabit balonun ilk deneme uçuşu, 20 Haziran 1912 yapıldı. 1912'den bu yana hala ayakta olan Balon (Zeplin) Hangarı en eski betonarme binalardan birisi olmasıyla da dikkat çekiyor. Osmanlıya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'de birçok tarihi eser varlığını koruyor. Bunlardan birisi de Balkan Savaşları döneminden kalma Balon Hangarı... Halat bağlı balon, Balkan Savaşları'nda önemli görevler üstlendi. Düşmanın gözetlenmesinde kullanıldı, topçu bataryalarının isabet oranı arttırıldı.

Gözlem, istihbarat ve topçu birliklerine koordinat bildirmek için havalanan balonlara ev sahipliği yapan hangar zamanla unutuldu. 1912'den günümüze özelliğini koruyan 110 Yıllık Balon Hangarı varlığını koruyor. Birçok konuda ilklere imza atan Edirne, Türk havacılığının da tarihi açısından büyük ilklere ev sahipliği yaptı. Balkan savaşlarında gözlem yapılan ilk askeri balon burada kullanıldı. 1912 yılında inşa edilen hangarın aslında bir askeri yapı olduğunu aktaran Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, bulunduğu konum itibari ile askeri strateji anlamında dönemin önemli bir yapısı olan hangarın Cumhuriyet döneminde de kullanıldığını söyledi. Balon Hangarı sayesinde Balkan Savaşları döneminde önemli bilgiler toplandığını söyleyen Beksaç, Burada kullanılan balonların özellikle düşman hareketliliğine karşı topçu ve diğer birliklere bilgi vermek, koordinatları sağlamak amacıyla hazırlanan balonların saklanması için yapıldığının bilindiğini ifade etti. Osmanlı dönemine ait olan yapıların gerekli ilgiyi görmediğini belirten Beksaç, pek çok eserin unutulmuş vaziyette araziye dağılmış şekilde durduğuna değindi.

Hangarın çevresinde yoğun olarak tabyalar bulunduğuna dikkat çeken Beksaç, "Buradaki balonlar genellikle topçular ve diğer askeri personelin düşman hareketlerini gözleyebilmek için kullandığı bir araçtır. Bu balonlar yükseltildiği takdirde buradaki gözleyen kişiler sayesinde arkada bulunan topçulara koordinatlar ve hedefler verildiği gibi aynı zamanda karşı taraftaki düşman hareketliliğini de gözleme imkanını verebilen bir araçtır" dedi.

Balon (Zeplin) Hangarı'nın Edirne'nin tarihsel kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Beksaç, yapının korunması gerektiğine de vurgu yaptı.

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Kaynak: İHA

Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balkan Savaşları'ndan kalma 'Balon Hangarı' 110 yıldır varlığını koruyor - Son Dakika

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