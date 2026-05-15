Gümüşhane\'deki tarihi Balyemez Konağı müzeye dönüştürülüyor

15.05.2026 14:13  Güncelleme: 14:14
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Osmanlı dönemi İslam alimlerinden Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin anısına Gümüşhane'deki tarihi Balyemez Konağı'nı müzeye dönüştürecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, Gümüşhane'deki tarihi Balyemez Konağı'nın müzeye dönüştürülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Nihal Sürmeli ile Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürü Çağdaş Çağlayan'ın imzaladığı protokol kapsamında, Gümüşhane merkezde bulunan tarihi konak müzeye dönüştürülecek. Turizme önemli katkı sağlayacak olan müze ile, Osmanlı dönemi alimlerinden Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin hatırasının yaşatılmasının yanı sıra eserlerinin ve fikirlerinin gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, "Kardeş şehirler olan Trabzon ve Gümüşhane arasında çok kıymetli bir iş birliği protokolünü imzalamış bulunuyoruz. Bu toprakların İslamlaşması, Türk ve İslam yurdu olarak ilelebet kalabilmesi adına önemli bir manevi şahsiyet olan Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin mirasını yaşatmak bizim için bir sorumluluktur. Hem onu anmak hem de gelecek nesillere doğru şekilde anlatabilmek adına Gümüşhane'mizde çok özel bir mekanı iş birliği içerisinde hayata geçireceğiz. Bu anlamlı projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

