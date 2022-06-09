Sergilerinin 6 Haziran'a kadar ziyarete açık olacağını belirten Erdem, "Kolaj çalışması basit tanımıyla çalışılacak yüzeye çok çeşitli materyallerin yapıştırılması ya da tutturulmasıyla konunun aktarılması olarak tanımlanabilir. Gerçek saç tellerinden takma tırnağa, cımbızdan dantele yüzlerce malzemenin kullanıldığı çalışmaları sergilemek bizleri oldukça mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA

Aslı Erdem, Banaz, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Banaz'da 'Kadın Olmak' temalı kolaj sergisi düzenlendi - Son Dakika

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