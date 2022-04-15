Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Bana Sevgiyi Anlat" başlıklı resim sergisi izlenime sunuldu.
Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Bandırma Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubundan 30 sanatçının 80 eseri yer aldı.
Açılış törenine, Bandırma Belediye Başkan Vekili Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Belediye Meclisi Üyesi Merve Polat ve sanatseverlerin katıldığı sergi, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Bandırma'da 'Bana Sevgiyi Anlat' resim sergisi açıldı - Son Dakika