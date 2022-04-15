Bandırma'da "Bana Sevgiyi Anlat" resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Bandırma'da "Bana Sevgiyi Anlat" resim sergisi açıldı

15.04.2022 09:11
Bandırma'da "Bana Sevgiyi Anlat" resim sergisi açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Bana Sevgiyi Anlat" başlıklı resim sergisi izlenime sunuldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Bana Sevgiyi Anlat" başlıklı resim sergisi izlenime sunuldu.

Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Bandırma Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubundan 30 sanatçının 80 eseri yer aldı.

Açılış törenine, Bandırma Belediye Başkan Vekili Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Belediye Meclisi Üyesi Merve Polat ve sanatseverlerin katıldığı sergi, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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CHP'li Sarı, 'Türk Halkını refaha kavuşturacağız' CHP'li Sarı, 'Türk Halkını refaha kavuşturacağız' AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 'Milletimizin yanında, milletimizle birlikteyiz' AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 'Milletimizin yanında, milletimizle birlikteyiz'

Tunç Başaran, Kent Konseyi, Balıkesir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da 'Bana Sevgiyi Anlat' resim sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da "Bana Sevgiyi Anlat" resim sergisi açıldı - Son Dakika
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