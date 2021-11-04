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"Bandırma Füze Kulübü" filminin basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

"Bandırma Füze Kulübü" filminin basın toplantısı yapıldı

04.11.2021 19:07

Uzaya füze gönderme hayalleri kuran liseli gençlerin başarı hikayesini konu alan "Bandırma Füze Kulübü" filminin basın toplantısı yapıldı.

Uzaya füze gönderme hayalleri kuran liseli gençlerin başarı hikayesini konu alan "Bandırma Füze Kulübü" filminin basın toplantısı yapıldı.

Çekimlerine yakında Mudanya'da başlanacağı açıklanan filmin basın toplantısı Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirildi

Yapımcılığını "Ayla", "Müslüm", "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" ve yakında vizyona girecek "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmlerinin yapım şirketi Dijital Sanatlar'ın kurucusu Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin yönetmeni ise Ömer Faruk Sorak olacak.

Toplantıda konuşan Uslu, projeye yaklaşık 4 yıldır hazırlandıklarını belirterek, bugüne kadar çok gün ışığına çıkmamış, duyulmamış bir hikayeyi Türk halkıyla buluşturacaklarını ifade etti.

Pandeminin sinema sektörü üzerinde etkisinin devam ettiğine değinen Uslu, "Heyecanlıyız, bu yüzden tüm olumsuzluklara rağmen sinema ve film yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Mustafa Uslu, filmin eski halinin yeterince korunmadığı için Bandırma'da çekilmeyeceğini aktararak, "Sadece ufak bir kısmını Bandırma, Mudanya gibi mekanlarda çekebileceğiz. Ayrıca Beykoz Kundura Fabrikası'na Bandırma'nın 1958'deki halini inşa ediyor sanat yönetmenimiz. Bir yandan filmde kullanılacak füze roketin denemelerini yapıyoruz. Bir yandan da mekanlar inşa ediliyor. Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde saat 09: 05'te sete başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Sorak da geçmişte yaşanmış önemli bir başarı öyküsünün bugünün gençlerine ilham olmasını dileğini söyledi.

Yaklaşık 6 haftalık bir çekim planladıklarını dile getiren Sorak, "Yapacağımız filmin mecrası ne olursa olsun, kitleler tarafından sevileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar neden yapılmadığı duygusunu taşıtacak kadar güzel bir iş çıkacağını umuyorum." diye konuştu.

Oyuncu Deniz Can Aktaş, mühendislik fakültesi mezunu olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden makinalara, motorlara meraklıyım. Uzaya da benzer şekilde ilgim var, böyle bir başarı hikayesi olduğundan haberim yoktu açıkçası. Öğrendikten sonra canlandıracağım rol için heyecanlandım." dedi.

Alina Boz da havacılık lisesi mezunu olduğunu söyleyerek, "Her çocuk gibi küçükken heveslendiğim bir şeydi ama şu an uzaya çıkmak gibi bir hayalim yok açıkçası. Lisede uzay maket çalışmaları yapmışlığım vardı, günümüzde gençlerin bu tarz şeylere ilgisi olduğunun farkındayım." diye konuştu.

Aslı Bekiroğlu ise uzaya çıkmak gibi bir hevesi olmadığını aktararak, esprili bir şekilde, "Yalnız uzaylı arkadaşlarım olsun isterdim, arada onlar gelsin arada ben gideyim gibi." dedi.

Filmde belediye başkanını canlandıran Altan Erkekli, Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünü hatırlatarak, "Zaten o cümleyi söyleyip herkesin gökyüzüyle ilgili hayal kurmasını o istemiş. Şimdi biz bu filmde herhalde bütün gençlere bir şeyi sorgulatacağız. Çocukların bir şeyler istemeyi öğrenmesini sorgulatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy'un paylaştığı filmde, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayalp, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor.

Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı.

Gerçek yaşam hikayesinden esinlenilen senaryosuyla dikkat çeken "Bandırma Füze Kulübü", birçok ünlü oyuncunun bir araya geldiği film olarak da hafızalarda yer edecek.

Bandırma Füze Kulübü

Film 1950'lerin sonunda uzaya füze göndermek için çalışmalara başlayarak, gökyüzüne sayısız füze yollayan, kısıtlı imkanlara, engellere rağmen o yıllarda Dünya sıralamasında ilk 3'e giren ve sayısız rekor kıran, hayallerinin peşinde yüzü gökyüzüne dönük Bandırma Füze Kulübü'nü kuran gençlerin dokunaklı hikayesini anlatıyor.

İlk denemelerinde başarısız olsalar da idealist öğretmenlerinin ve insanlığa hizmet gönüllüsü ileri görüşlü dostlarının desteğiyle zoru başarıyorlar ve Türk uzay ve havacılık tarihine adlarını yazdırıyorlar. Yaptıkları çalışmalarla döneme damga vuruyor; Avrupa ve Amerika basınına haber oluyorlar.

Bandırma Füze Kulübü filminin basın toplantısı yapıldı
Bandırma Füze Kulübü filminin basın toplantısı yapıldı

Ömer Faruk Sorak, Türk, Film, Füze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bandırma Füze Kulübü' filminin basın toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bandırma Füze Kulübü" filminin basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
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