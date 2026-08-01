Başarılı Kadın Üreticilere Plaket

Zeytin ve zeytinyağının Bölgede Başarılı Kadın Üreticileri Gürsel Tonbul ve Özen Akten, Kuşadası Ticaret Odası Meclis toplantısında plaket ile onurlandırıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin yanı sıra ilçenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağının önemine dikkat çeken anlamlı bir programa da ev sahipliği yaptı.

Toplantıda; ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar ve aldıkları madalyalarla Kuşadası'nın adını dünyaya duyuran başarılı kadın girişimci Gürsel Tonbul ve Özen Akten; yerel üretime, markalaşmaya ve ilçenin tanıtımına sağladıkları katkılar dolayısıyla Kuşadası Ticaret Odası tarafından teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

Plaket takdimi öncesinde Meclis üyelerine hitap eden Gürsel Tonbul ve Özen Akten, zeytin ve zeytinyağının yalnızca ekonomik değeri olan bir tarım ürünü değil; binlerce yıllık kültürün, sağlıklı yaşamın ve Anadolu'nun en kıymetli miraslarından biri olduğunu vurguladı.

Girişimci Tonbul ve Akten,Özellikle bölgemizin simgesi olan Memecik zeytininin, yüksek polifenol değeri ve doğal antioksidan özellikleriyle insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken başarılı üreticiler, bu eşsiz değerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, zeytin ağacı figürüyle özel olarak hazırlanan teşekkür plaketleri, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Meclis Başkanı Bülent İlbahar tarafından Gürsel Tonbul ile Özen Akten'e takdim edildi.

Başkan Serdar Akdoğan: "Her ödül Kuşadası'nın marka değerine katkıdır"

Plaket takdiminin ardından konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yerel üretimin desteklenmesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu toprakların bereketini emeğiyle markaya dönüştüren üreticilerimiz, Kuşadası'nın en kıymetli değerleri arasındadır. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazanılan her ödül, yalnızca üreticilerimizin başarısı değil, Kuşadası'nın üretim kalitesinin ve marka değerinin de dünyaya taşınması anlamına geliyor. Yerel üretimi desteklemek; toprağımıza, kültürümüze ve geleceğimize sahip çıkmaktır. Kuşadası Ticaret Odası olarak üretimi, kaliteyi, markalaşmayı ve katma değer oluşturan her girişimi destekliyoruz ve desteklemeyi sürdüreceğiz"

Akdoğan, plaket verilen iki başarılı kadın girişimcinin aynı zamanda, geçmiş dönemlerde Kuşadası Ticaret Odası Yönetiminde de görev yaptıklarını hatırlatarak, katkıları için kendilerine teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası'nın Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya hesaplarında, bugüne kadar bölgenin zeytinini ve zeytinyağını tanıtan içerikler hazırlanarak paylaşıldığını belirten Akdoğan, özellikle Memecik zeytininin sağlık açısından taşıdığı değer, üretim kültürü ve bölge ekonomisine katkısını anlatan yeni tanıtım videolarının da önümüzdeki günlerde hazırlanacağını ifade etti.

Plaket takdiminin ardından Kuşadası Ticaret Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.