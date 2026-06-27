Isparta'da Aşure ve Birlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Aşure ve Birlik Vurgusu

Isparta\'da Aşure ve Birlik Vurgusu
27.06.2026 18:49  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da asırlardır süren bir gelenek olan 'Aşure ve İmam Hüseyin'i Anma' etkinliğine katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her yıl Muharrem ayında Aslan Baba Türbesi'ni ziyaret edip, köydeki vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Amacımız birlik ve beraberlik" dedi.

Isparta'da asırlardır süren bir gelenek olan 'Aşure ve İmam Hüseyin'i Anma' etkinliğine katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her yıl Muharrem ayında Aslan Baba Türbesi'ni ziyaret edip, köydeki vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Amacımız birlik ve beraberlik" dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla kazanlar birlik, beraberlik için kaynıyor, aşure ve yemek ikramları devam ediyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, etkinlikte vatandaşlarla selamlaşarak, sohbet etti. Vali Abdullah Erin ve Başkan Başdeğirmen, aşure kazanını karıştırdı, Aslan Baba Türbesi'nde dua etti.

"Cemevlerine belediye olarak en üst seviyede destek veriyoruz"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muharrem ayında her yıl bu birlik ve beraberliği yaşadıklarını belirterek, Alevi-Bektaşilere, gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Her sene Aslan Baba Türbesi'ni ziyaret ediyoruz. Burada dostlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz ve aşure yiyoruz. Amacımız birlik ve beraberlik. Toplumumuz birlik ve beraberliği en güzel şekilde yaşayan yerlerdeyiz. Bu işe emek veren tüm dedelerimize ve can dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kerbela şehitlerimiz Hz. Hüseyin nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Eskiden bizleri ayrıştırmak için çok mücadele verilmiş. Birbirimize bizi düşman etmişler. Aynı dinden, aynı kültürün ve aynı medeniyetin insanı olmamıza rağmen bizi farklı yere çekmeye çalışmışlar. Ama artık insanımız bunu gördü. Cemevlerine belediye olarak en üst seviyede destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız aradaki farklılıkları da kaldırdı. Camilerde ne varsa cemevlerinde de o oluyor. Aynı destekler cemevlerine veriliyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Toplumdaki birlik ve beraberliğimizi yeniden canlandırarak bu güzellikleri yaşıyoruz" dedi.

Yakaören köyünde düzenlenen 'Aşure ve İmam Hüseyin'i Anma' etkinliğine; Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Şükrü Başdeğirmen, Hüseyin Bin Ali, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Aslan Baba, Isparta, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Isparta'da Aşure ve Birlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Macaristan, Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Tarih belli oldu Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
Dünya Kupası’nda ilginç anlar Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
Ibrahimovic’ten Türkiye’nin galibiyetini küçümseyici yorum Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 19:28:08. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Aşure ve Birlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.