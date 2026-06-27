Isparta\'da Aşure ve Birlik Vurgusu

Isparta'da asırlardır süren bir gelenek olan 'Aşure ve İmam Hüseyin'i Anma' etkinliğine katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her yıl Muharrem ayında Aslan Baba Türbesi'ni ziyaret edip, köydeki vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Amacımız birlik ve beraberlik" dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla kazanlar birlik, beraberlik için kaynıyor, aşure ve yemek ikramları devam ediyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, etkinlikte vatandaşlarla selamlaşarak, sohbet etti. Vali Abdullah Erin ve Başkan Başdeğirmen, aşure kazanını karıştırdı, Aslan Baba Türbesi'nde dua etti.

"Cemevlerine belediye olarak en üst seviyede destek veriyoruz"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muharrem ayında her yıl bu birlik ve beraberliği yaşadıklarını belirterek, Alevi-Bektaşilere, gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Her sene Aslan Baba Türbesi'ni ziyaret ediyoruz. Burada dostlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz ve aşure yiyoruz. Amacımız birlik ve beraberlik. Toplumumuz birlik ve beraberliği en güzel şekilde yaşayan yerlerdeyiz. Bu işe emek veren tüm dedelerimize ve can dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kerbela şehitlerimiz Hz. Hüseyin nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Eskiden bizleri ayrıştırmak için çok mücadele verilmiş. Birbirimize bizi düşman etmişler. Aynı dinden, aynı kültürün ve aynı medeniyetin insanı olmamıza rağmen bizi farklı yere çekmeye çalışmışlar. Ama artık insanımız bunu gördü. Cemevlerine belediye olarak en üst seviyede destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız aradaki farklılıkları da kaldırdı. Camilerde ne varsa cemevlerinde de o oluyor. Aynı destekler cemevlerine veriliyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Toplumdaki birlik ve beraberliğimizi yeniden canlandırarak bu güzellikleri yaşıyoruz" dedi.

Yakaören köyünde düzenlenen 'Aşure ve İmam Hüseyin'i Anma' etkinliğine; Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ISPARTA