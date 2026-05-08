Başkan Çavuşoğlu: "Annelerimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin sevgi, sabır ve fedakarlıkla toplumun en güçlü dayanağı olduğunu belirtti.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu mesajında, annelerin yalnızca aile içinde değil, toplumsal yaşamın her alanında yol gösterici bir rol üstlendiğini vurguladı. Annelerin hayatın en zor anlarında dahi umut aşılayan bir güç olduğunu ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Şefkatiyle büyüten, emeğiyle geleceği şekillendiren annelerimiz sevginin en saf halini bizlere öğreten en kıymetli varlıklarımızdır. Onların varlığı, toplumumuzun birlik ve dayanışma ruhunun en temel kaynağıdır" dedi.

"Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak önceliğimiz"

Annelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, özellikle dezavantajlı gruplarda yer alan annelere yönelik desteklerin önemine dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, "Başta özel bireylerin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların daha huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha yaşanabilir bir Denizli hedefimizde annelerimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

"Annelerimizin hakkı ödenmez"

Mesajının sonunda tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Çavuşoğlu, "Başta bizlere bu vatanı emanet eden kahraman şehitlerimizin fedakar anneleri olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, şehit anneleri, değerli annem ve yüreği evladıyla atan tüm annelerimiz ve anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ