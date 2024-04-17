Başkan Özdemir: "100 yılın projesinde çalışmalar devam ediyor"
NİĞDE - 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
1 Nisan itibariyle çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "31 Mart seçimlerinin tamamlanması sonucu 1 Nisan itibariyle biz çalışmalarımıza başladık. Tabii şuan belediyemizde bir yoğunluk var. Vatandaşlarımız bizlere hayırlı olsun ziyaretlerine geliyorlar. Ben buradan tekrar tüm Niğdeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizlere bir 5 yıl daha bu şehre belediye başkanlığı yapma şerefine layık gördüler. 31 Mart seçimlerinde bütün Niğde kazandı. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde biz hiçbir parti ve siyaset gözetmeden işlerimizi yapmaya çalıştık. Bizler her kesimin belediye başkanlığını yapmak için çalıştık. Bundan sonra da önümüzdeki 5 yıl da tüm Niğdelilerin belediye başkanlığını yapacak, eşit, adaletli, haktan ve hukuktan ayrılmadan bir dönemi daha ilimizin gelişimleriyle dolu, yeni yatırımlarla büyük işlerin konuşuldu yeni bir dönemde güzel hizmetler bırakmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Kale Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
"100 Yılın Projesi" olarak adlandırılan Niğde Kalesi ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesine ilişkin çalışmalarda gelinen noktayı değerlendiren Başkan Özdemir, "Kale ve çevresinde başlattığımız projemiz son hızıyla devam ediyor. Türkiye'de kültür varlıkları alanlarında devam eden en hızlı projeler arasında yer alan Niğde Kalesi'ndeki projemizde ilk yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhaleyi alan firma çalışmalarına başladı. 70'e yakın tarihi yapı korunup yenilenecek, metruk yapılar yıkıldı. 2 bin 200 hak sahibinden 2 bin hak sahibine ait alanlarda kamulaştırma tamamlandı" diye konuştu.
Kale Projesinin Türkiye'deki en zor projelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Özdemir; "birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında bir kentsel yenileme projesi götürüyoruz. Bütün yetki kurulda. Tabii seçim zamana yalan yanlış çok bilgiler dolaştı. Bundan dolayı da vatandaşlarımızın aklında soru işaretleri oluşmuş olabilir ama kale projemizde hiçbir sıkıntı yok, projemiz devam ediyor. Projemizi, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte yapıyoruz. Buradan tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlere neredeyse sınırsız bir bütçe tanıdı. Yapılması gereken ve geç kalınan bir projeydi. Önümüzdeki en geç 3 yıl içiresinde bitirmeyi hedefliyoruz. Kurul izniyle yapılan ve çalışılan bir proje" şeklinde konuştu.
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