Başkan Şimşek, Cemevi'nde Muharrem orucu açtı - Son Dakika
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Başkan Şimşek, Cemevi'nde Muharrem orucu açtı

Başkan Şimşek, Cemevi\'nde Muharrem orucu açtı
25.06.2026 11:36  Güncelleme: 11:37
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Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Cemevi'nde Muharrem Matemi oruç açma programına katıldı. Alevi yurttaşlarla bir araya gelen Şimşek, dua edip lokma paylaştı ve Kerbela şehitlerini andı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Muharrem Matemi dolayısıyla Manisa Cemevi'nde düzenlenen oruç açma programına katılarak Alevi yurttaşlarla aynı sofrada buluştu.

Manisa Cemevi'nde Muharrem Matemi kapsamında düzenlenen oruç açma programına katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, canlarla bir araya gelerek lokmasını paylaştı. Programa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şube Başkanı Cemal Ateş, vakıf yöneticileri, Manisa Cemevi dedeleri ile çok sayıda Alevi yurttaş katıldı.

Programda edilen dualara eşlik eden Başkan Şimşek, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Şimşek, Muharrem ayının taşıdığı manevi değerlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muharrem ayı; paylaşmanın, dayanışmanın, sabrın ve insanlık vicdanının en güçlü şekilde hissedildiği nadir zamanlardan biridir. Kerbela'da yaşanan acı, aradan geçen yüzyıllara rağmen gönüllerdeki yerini korumaktadır. Bizler de bugün canlarımızla aynı lokmayı paylaşarak bu manevi atmosferi birlikte yaşadık. Tutulan oruçların ve edilen duaların Hak katında kabul olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programda lokmalar ve dualar paylaşılırken Kerbela şehitleri saygı ve hüzünle anıldı. Muharrem Matemi'nin simgelediği kardeşlik, adalet, dayanışma ve insan sevgisi değerlerinin önemine vurgu yapıldı. Program, edilen gülbenk ve duaların ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Başkan Şimşek, Cemevi'nde Muharrem orucu açtı - Son Dakika

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