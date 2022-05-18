Başkent'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı

ANKARA - Ankara'da Gençlik Parkı Büyük Sahne'de "Anadolu'nun Uyanışı Çakırım" adlı tiyatral gösteri ile başlayan Gençlik Haftası kutlamaları, sanatçı Aysel Yakupoğlu'nun konseri ile devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel kutlama programı hazırladı. Gençlik Parkı Büyük Sahne'de "Anadolu'nun Uyanışı Çakırım" adlı tiyatral gösterinin ardından sanatçı Aysel Yakupoğlu konser verdi.

Başkentlileri Gençlik Haftası boyunca her gün çeşitli etkinliklerle buluşturacaklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 16 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinliklerimizi başlatmış bulunuyoruz. Bu çerçevede ilk gün Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan bir 'Milli Mücadele' hikayesi anlatacağız. İçerik olarak halk oyunları eşliğinde tiyatral bir gösteri olacak" dedi.

Yönetmenliğini Hüseyin Yıldız'ın yaptığı ve Çakırım Dans Topluluğu'nun halk oyunlarıyla renk kattığı "Anadolu'nun Uyanışı Çakırım" adlı tiyatral gösteriyi izleyen Başkentliler duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra sahneye çıkan Aysel Yakupoğlu, kutlamalara katılan vatandaşlara adeta bayram coşkusu yaşattı. Ankaralılarla buluşmaktan gurur duyduğunu aktaran Aysel Yakupoğlu, "Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Bizi buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.