Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor - Son Dakika
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Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor

26.03.2022 12:33

Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve açılışı gerçekleştirilen "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" Başkentlilerle buluştu.

Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor

ANKARA - Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve açılışı gerçekleştirilen "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" Başkentlilerle buluştu. Hatay'ın kültürel ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuar, 29 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Kent turizmi kadar ülke turizmini canlandırmaya yönelik desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri'ne de ev sahipliği yapıyor. Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde Hatay'ın hem kültürel hem de yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuar açılışına; Ankara Valisi Vasip Şahin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İbrahim İnan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Başkentli katıldı.

Hatay'a ait ne varsa bu fuarda

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, ATSO, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen fuarın bu yıl ki sloganı ise 'Hatay'a ait ne varsa burada!' Künefeden çökeleğe, kağıt kebabından tuzlu yoğurda kadar coğrafi işaretli 10 ürünün tanıtıldığı belirten ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, "Ev sahipliğinden dolayı Sayın Mansur Yavaş başkanıma ve ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer'e teşekkür ediyorum. Zamanlama açısından çok kıymetli bir zaman dilimi içinde Ramazan ayı öncesinde Ankaralılarla buluşma fırsatını Hataylılara tanıdıkları için de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla Ankaralı tüketiciler gönül rahatlığıyla Ramazan alışverişlerini gelip burada yapabilirler" dedi.

29 Mart'a kadar açık

Kırıkhan Belediyesi ve Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Gazella Gazella Korosu'nun konseriyle başlayan açılışta, Hatay mutfağının yöresel lezzetleri gastronomi şovlarıyla tanıtılırken, çok sayıda vatandaşa da künefe ikram edildi. Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri; Antakya öncesi, Kemmunlu, Biberli aşı, Firik pilavı, Ispanaklı borani yapımı, Zahter ve zeytin salatası şovlarıyla 29 Mart'a kadar devam edecek.

Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor
Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor
Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor

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Gastronomi, Kongre, Hatay, Fuar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te 'Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri' devam ediyor - Son Dakika
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