Başkent'te Musa Eroğlu ve Veli Erdem Karakülah rüzgarı esti - Son Dakika
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Başkent'te Musa Eroğlu ve Veli Erdem Karakülah rüzgarı esti

21.08.2022 22:30

Başkent'te Musa Eroğlu ve Veli Erdem Karakülah rüzgarı esti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri' devam ediyor.

Başkent'te Musa Eroğlu ve Veli Erdem Karakülah rüzgarı esti

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri' devam ediyor. Mogan Parkı'nda Musa Eroğlu ve Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda Veli Erdem Karakülah'ın verdiği konserlere 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'yı kültür ve sanatın da başkenti yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri' ile Başkentlilerin hafta sonlarını renklendirmeye devam ediyor. Etkinliklerinde her hafta ünlü sanatçıları ağırlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 19-20-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenen konserlerle vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Başkent'te müzik dolu akşam

Etkinlikler kapsamında, Gölbaşı Mogan Parkı'nda Musa Eroğlu hayranlarına türkülerle dolu bir akşam yaşatırken, Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda ise kurulan panayır alanı ve Kent Orkestrası konserinin yanı sıra Veli Erdem Karakülah sevenleriyle buluştu.

Ankara'da sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Musa Eroğlu "Biz sanatçılar olarak halkla bir araya gelince çok mutlu oluyoruz konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Veli Erdem Karakülah ise, "Ayaş'ta bugün sahneye çıkıyorum bizleri halkımızla buluşturan kıymetli Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konserde coşku dolu anlar yaşadıklarını söyleyen Aykut Baykal, "Panayıra ailemle birlikte geldim. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Mansur Başkan'dan Allah razı olsun, herkesi düşünüyor" dedi. Konsere ailesiyle birlikte geldiğini dile getiren Ankara halkından Ayla Öykü: "İlçelerde panayırın düzenlenmesi çok güzel, çocuklarımız çok eğleniyor. Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Ankara haberi: Ankara Büyükşehir'in Açık Hava Yaz Konserleri Devam Ediyor Ankara haberi: Ankara Büyükşehir'in Açık Hava Yaz Konserleri Devam Ediyor Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor
Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Musa Eroğlu, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkent'te Musa Eroğlu ve Veli Erdem Karakülah rüzgarı esti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te Musa Eroğlu ve Veli Erdem Karakülah rüzgarı esti - Son Dakika
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