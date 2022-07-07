Başkent'te Uzak Doğu rüzgarı - Son Dakika
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Başkent'te Uzak Doğu rüzgarı

07.07.2022 18:49

Başkent'te Uzak Doğu rüzgarı Batik kumaşından kıyafet defilesi renkli görüntülere sahne oldu Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından batik kumaşın tanıtıldığı kıyafet defilesi düzenlendi.

Başkent'te Uzak Doğu rüzgarı

Batik kumaşından kıyafet defilesi renkli görüntülere sahne oldu

ANKARA - Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından batik kumaşın tanıtıldığı kıyafet defilesi düzenlendi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından batik kumaşın tanıtıldığı kıyafet defilesi düzenlendi. Defile renkli görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen defile öncesinde konuşan Büyükelçi Hessen, batik kumaşın elle dokunulduğu belirterek, eşinin de batik kumaşından kıyafet giydiğini söyledi. Hessen, Malezya, Hindistan bölgesinde de Batik kumaşının kullanıldığını, ülkesinde üretilen kumaşın bu bölgelerden farklı olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, batik kumaşının üretimiyle ilgili video gösterimi oldu. Konuşmaların ardından, batik kumaşından üretilen kıyafetler sergilendi, defile gerçekleştirildi.

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Kaynak: İHA

Sri Lanka, Uzak Doğu, Ankara, Batik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkent'te Uzak Doğu rüzgarı - Son Dakika

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