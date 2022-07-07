Düzenlenen defile öncesinde konuşan Büyükelçi Hessen, batik kumaşın elle dokunulduğu belirterek, eşinin de batik kumaşından kıyafet giydiğini söyledi. Hessen, Malezya , Hindistan bölgesinde de Batik kumaşının kullanıldığını, ülkesinde üretilen kumaşın bu bölgelerden farklı olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Başkent'te Uzak Doğu rüzgarı - Son Dakika

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