Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi - Son Dakika
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Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi

15.06.2022 17:16

Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenledi.

Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi

ANKARA - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenledi.

Gaziantep'te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenledi. İlk kez düzenlenen şurada, Bilim ve Araştırma, Eğitim, Sanat, Turizm ve Tanıtım, Kültür Politikaları ve Müzecilik başlıklarında çalışma yapan komisyonlar hazırladıkları raporları tartıştı. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve birçok davetli katıldı.

"Bu coğrafyada kültür bizim en büyük ilacımız"

Gaziantep Belediye Başkanı Şahin, kültürel mirasın elçisi olduklarını dile getirerek, "Bugün bu salonda bu güzelliği bizlere yaşatan hocalarımız ellerinden öpüyorum. Nasıl bir zamanın ruhunu yaşıyoruz. Bakın bir pandemi dönemi geçirdik gezegenimiz olan dünyamız hasta. Çevresel kalkınmayı sağlayamadık, sosyal barışı sağlayamadık, insani kalkınmayı sağlayamadık, sosyal adaleti ve barışı sağlayamadık ve bugün yaşadığımız bu coğrafyada kültür bizim en büyük ilacımız. İşte onun için buradayız. Birlikten kuvvet doğar, birlikte rahmet var dediğimiz için bugün bunu hep birlikte başarıyoruz" diye konuştu.

"Bu bir Türkiye Avrupa Birliği ortak projesidir"

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı projenin AB ile Türkiye arasında olan bir ortak proje olduğunu belirterek, "Bu önemli bu projeye verilen emeği gösteriyor. Bende bu vesileyle birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Aslında bu projeyi bizim Avrupa Birliği projesi çerçevesinde yapmamız pek mümkün değil. Biz bu projeyi 2014 yılında Mevlüt Bey döneminde sorumluluk alarak başlattık. Kendi alanın da ilk proje oldu. Bugün bu güzel proje tarihi Sinop ceza evinin projesine de ilham kaynağı oldu. Biz tabi 2014 yılından 2019 yılına kadar hazırlık çalışmaları yaptık. Bazı sorunlar oldu. Ama nihayet 2019 yılında resmi açılışı başlatabildik. Projeyle ilgili birçok şey söylendi dolayısıyla ben bunları tekrar etmeyeceğim ama şu önemli bu bir Türkiye Avrupa Birliği ortak projesidir. Biz her zaman şunu rahatlıkla söylüyoruz. Topraklarımız Anadolu tarih boyunca Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar Selçuklular, Osmanlılar gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bizim ortak kültürümüze, kültürel mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Anadolu'yu kazdıkça Avrupa'nın ortak değerlerini birlikte keşfedeceğiz. ve bunu birlikte göreceğiz" dedi.

"Böyle bir ülkede iyi kazılar yapılamadığı için kaçakçılık var"

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin özlük durumu var dünyada arkeoloji zengini olan ve insanların tesir eden tek Türkiye değil. Ama çok objektif olan bir şey var. Türkiye, Akdeniz dünyası içerisindeki en zengin örneklerle bulunan ülkedir. Selçuklu İmparatorluğu devrinde en zengin hayatı yaşamıştır ve İran'ın zenginliklerinin sadece kervansaraylar yeter. Ama tabi tezatlar var o binaları yaptıran adamın sarayında kayda değer şimdi bu şunu gösteriyor böyle bir ülkede iyi kazılar yapılamadığı için kaçakçılık var"

Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi
Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi
Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi
Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Arkeoloji, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkentte '1. Arkeoloji Şurası' düzenlendi - Son Dakika

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