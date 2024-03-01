Başkentte 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi.
Bir üniversitenin Konferans Salonu'nda "Kapılar ve Direniş" temasıyla düzenlenen gecede Filistin şiirleri seslendirildi.
Türk şiirinin önde gelen şairlerinin eserlerinin yorumlandığı ve dünya şiirinden örneklerin sergilendiği programa Birikim Orkestrası da şarkı, türkü ve ezgileriyle eşlik etti.
Programa Yazar Necip Evlice, Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve davetliler katıldı.
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 11. kez başladı. Festivalde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen tiyatro grupları 19 oyunla temsillerini gerçekleştirecek. Festival, tiyatronun insanları birleştiren gücünü vurgulayarak, Balkan ülkeleri arasındaki kardeşlik ve birlik köprüsünü güçlendirmeyi hedefliyor.
Trabzon'da düzenlenen 3. Uluslararası Panorama Sanat Kampı kapsamında, 8 ülkeden 80 akademisyen ve sanatçının eserlerinden oluşan Uluslararası Jürili Karma Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kamp, 3 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
İstanbul Sinema Müzesi, 200 yıla yaklaşan barok mimarisiyle dikkati çeken ve dünyanın en iyi sinema müzeleri arasında yer alan bir aday olarak Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'ne aday gösterildi. Müze, yenilikçi süreçleri teşvik etmek amacıyla verilen bu ödülle uluslararası alanda daha da tanınacak.
Bulgaristan'da Pagan geleneğine göre baharın gelişini simgeleyen Baba Marta (Marta Nine) Bayramı kutlandı. Bulgarlar, 1 Mart'ta birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan takı ve süslemeler armağan ediyor. Gelenek dolayısıyla sokak satıcılarından alınan takılar, yakınların ve arkadaşların üzerine bağlanarak sağlıklı ve mutlu bir ilkbahar dileğinde bulunuluyor.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yönetmen Bekir Bülbül'ün 'Bir Tutam Karanfil' filmi, Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) desteğiyle Avrupa Film Festivali kapsamında seyirciyle buluştu. Film, yaşlı bir mülteci ve torunun savaşın sürdüğü ülkelerine geri dönme trajedisini ele alıyor.
Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı olan Allegra Ensemble, Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Macaristan'da Budapeşte ve Veszprem şehirlerinde konserler verdi. Diplomasi, iş ve sanat çevrelerinden yoğun ilgi gören konserlerde, Allegra Ensemble türkü, tango, klasik caz gibi farklı müzik türlerinden oluşan zengin bir repertuvar sunarak izleyicileri memnun etti. Grup, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı teması olan 'Bir Asırlık Dostluk ve İşbirliği'ne uygun olarak düzenlenen etkinliklerde yer aldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, Gazze için koreografi sunarak dayanışma gösterdi. TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü stadyumunda bir araya gelen öğrenciler, Filistin haritasını oluşturarak İngilizce olarak GAZA yazdı.
Körfez Belediyesi tarafından Yarımca Kent Meydanında hayata geçirilen Yarımca Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Kütüphanemiz Türkiye Yüzyılında gençlerimize armağan olsun' dedi.
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