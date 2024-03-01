Başkentte 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi.

Allegra Ensemble, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan'da konserler düzenledi

Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı olan Allegra Ensemble, Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Macaristan'da Budapeşte ve Veszprem şehirlerinde konserler verdi. Diplomasi, iş ve sanat çevrelerinden yoğun ilgi gören konserlerde, Allegra Ensemble türkü, tango, klasik caz gibi farklı müzik türlerinden oluşan zengin bir repertuvar sunarak izleyicileri memnun etti. Grup, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı teması olan 'Bir Asırlık Dostluk ve İşbirliği'ne uygun olarak düzenlenen etkinliklerde yer aldı.