Başkentte 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Başkentte 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi

Başkentte 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi

Başkentte bir üniversitenin Konferans Salonu'nda düzenlenen 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi, 'Kapılar ve Direniş' temasıyla gerçekleştirildi. Gecede Filistin şiirleri seslendirilirken, Türk şiirinin önde gelen şairlerinin eserleri yorumlandı ve dünya şiirinden örnekler sergilendi. Birikim Orkestrası da şarkı, türkü ve ezgileriyle programa eşlik etti. Yazar Necip Evlice, Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve davetliler de etkinliğe katıldı.

01.03.2024 21:55  Güncelleme: 21:55
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Başkentte 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi.

Bir üniversitenin Konferans Salonu'nda "Kapılar ve Direniş" temasıyla düzenlenen gecede Filistin şiirleri seslendirildi.

Türk şiirinin önde gelen şairlerinin eserlerinin yorumlandığı ve dünya şiirinden örneklerin sergilendiği programa Birikim Orkestrası da şarkı, türkü ve ezgileriyle eşlik etti.

Programa Yazar Necip Evlice, Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Başkentte 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi - Son Dakika

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