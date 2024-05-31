Bataklıktan toplanan bitkiler, afetzede kadınların elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bataklıktan toplanan bitkiler, afetzede kadınların elinde sanata dönüşüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi kursiyerleri, deprem sonrası topladıkları bitkileri sanata dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyorlar.

31.05.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bataklıktan toplanan bitkiler, afetzede kadınların elinde sanata dönüşüyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi kursiyerleri Depremzede kadınlar bataklıktan topladıkları bitkileri sanata dönüştürüyor. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası hasar gören İskenderun HATMEK binası, Kurtuluş Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmete girdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, kursa kayıt yaptıran kadınlar bataklıktan topladıkları su sandalyesi bitkisiyle yaşadıkları psikolojiyi unutarak ekonomiye katkı sağlıyorlar.

Halk eğitim ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi bünyesinde eğitmen ve usta öğretici Azize Alay. "Şu anda 35 kişiyiz daha çok ekonomiye katkısı olması açısından ucuz malzemeyle kaliteli ürün çıkarmaya çalışıyoruz burada elimizden geldiğince de endemik olan bitkileri kullanıyoruz. Palmiye olsun, su sandalyesi, hasır otu olsun bunlar endemik olan bitkilerdir. Şimdiye kadar da kullanılmış olan bitkiler değil bunlar bir örücülük furyası oldu insanlar daha çok rattan örmeye rağbet etti, hazır ürün ıslayıp işliyorlardı. Bizler biraz daha araştırınca palmiyeyi de biz trend olarak oluşturduk. Su sandalyesini keşfettik bataklıkta yetişen bir bitki endemik olduğu için de kullanımı da ulaşımı çok kolay olan bir bitki. Öğrencilere verdik işlemesi gerçekten çok güzel ve çıkan ürünler çok güzel oluyor. Bataklıkta hiçbir işe yaramayan bir bitki bu tamimiyle bizim, şöyle söyleyeyim hasır otu toplarken fark ettiğimiz bir bitki ne olduğunu bilemediğim bir bitki resmini attım İstanbul üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümüne geldiler ilgilendiler araştırdılar aslında bu başka yerden gelmiş bizim burada ortamını bulmuş olan bir bitki olduğu söylendi ve su sandalyesi otu olarak geçiyor suyun içinde içi çok fazla su dolu onları topluyoruz, baş aşağı asıyoruz bütün suyunu salıyor suyunu saldıktan sonra da ıslayıp yeniden işliyoruz ve gerçekten bakın gördüğünüz gibi çok mukavemetli. Çok kullanışlı bir bitki haline geliyor çıkan ürünler de gerçekten çok güzel. Tedarik kısmını bizim nehirlerden ve bataklıklardan toplayarak sağlıyoruz kadınlar çizmeler buraya kadar bataklığa dalıp topluyoruz. Su sandalyesinden manken yapmak, bir büstiyer işlemek veya yelek işlemek gerçekten hiç de zor değil. Zamanım yetse sergiye onları da ekleyeceğim inşallah." İfadelerini kullandı.

El sanatının kendisine terapi ve mutlu hissettirdiğini söyleyen 53 yaşındaki afetzede Halide Bayırlı, "Depremden sonra bize daha çok terapi gibi geldi, yani hem arkadaş ortamımız hem hocamızın bize sağlamış olduğu ortam çok güzel. Üretim durumunda yani o kadar güzel şeyler üretiyoruz ki, yani pozitif yönde etkiliyor bizi unutuyoruz bütün dertlerimizi tasalarımızı her şeyi bir kenara atıyoruz. Bir tek buna odaklanıyoruz yani güzel şeyler ortaya çıkınca çok mutlu ediyor bizi. Güzel bir dönüşüm çıkıyor ortaya" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun, Deprem, Hatay, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bataklıktan toplanan bitkiler, afetzede kadınların elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:47:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bataklıktan toplanan bitkiler, afetzede kadınların elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement