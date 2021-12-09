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Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor - Son Dakika

Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor

09.12.2021 16:01

Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor Batmanlı kadın ressam Rukiye Ekinci'nin, kahve telvesi ve iğneyle yapmış olduğu sanat eseri tablolar ilgi çekmeye devam ediyor.

Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor

BATMAN - Batmanlı kadın ressam Rukiye Ekinci'nin, kahve telvesi ve iğneyle yapmış olduğu sanat eseri tablolar ilgi çekmeye devam ediyor.

İmkansızlıklar yüzünden fırça ve boya alamadığı için resimlerini kahve telvesi, sigara külü, tuz, karbonat, oralet, geri dönüşüm gibi ürünleri kullanarak yaptığını belirten 2 çocuk annesi Ekinci, resim yapmaya küçüklüğünden beri hevesli olduğunu söyledi. Ekinci, "Batman'da yaşıyorum iki çocuk annesiyim. Benim resimle yaşamım daha çocukluktan vardı aslında. Ben çok seviyordum resim çizmeyi. Maalesef ki ben hayalimi sürdüremedim, resimlerimi çizemedim çünkü maddi imkansızlıklar vardı. Asgari ücretle çalışan bir kadınım. Hiçbir şeye yetmiyor ama benim hayalim de var, ben yaşadıklarımı resmetmem gerekiyordu. Önce kahve telvesinden başladım. Fırçam yoktu iğne ucuyla diş çöpüyle başladım. Sonra baktım ki benim renk vermem gerekiyor. Sadece kahverengi ile kalmaması lazım. Onu biraz daha renklendirmem için bir şeyler ortaya çıkarabilmem için sigara küllü demedim. Kömür rengi denedim. Ondan sonra aydınlatma için karbonat gerekiyordu karbonat kullandım. Ay ışığını göstermek için oralet kullandım. Gökyüzünü biraz kırmızı renge çevirebilmek için. Tamamen benim boyalarım benim fırçalarım benim evimden. Maddi imkansızlıklardan dolayı bunları kullandım. Daha sonra çocuklarımın boyalarından, çocuklarımın boya setlerini kullandım. Geri dönüşümden faydalandım. Sağ olsun dostlarım bana tuval almışlardır ya da atıklar vardır onları kullanmışımdır. İmkanım olmadığı için iğne ve kahve telvesi kullanıyorum. İğneyle yapmak nakşetmek bir resmi 20 günümü aldı. Göz nuru böyle o kadar sabır gerektiren bir şey ki. Aralık ayının 5'inde sergi açtım. Mutfağımda ürettiğimden dolayı yoğun bir ilgi var. 13 Aralık tarihine kadar sergim devam edecek" dedi.

5 Aralık tarihinde özel bir mekanda açılan resim sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatseverlerin gün içerisinde sıklıkla ziyaret ettiği sergide özellikle yapılan resimleri çok ilginç ve güzel bulan sanatsever Hayri Biçim, "Daha çok ilginç eserler bulunmakta. Cidden Batman'da bu tür şeyleri görmek bayağı hayret veriyor insana. Çok sevindik, çok güzel eserler var burada. Kahve telvesi ve iğne ucuyla yapılmış eserler var. Geri dönüşüm yapılmış aslında burada. Fazlasıyla sanat bulunmakta. Çok ilginç gördüm gördüm, çok güzel gördüm. Bazı eserler var insanlara hayret içinde bırakıyor cidden inanamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu cidden böylesi yapılmış bir şey değil ama insanlar hayret içinde kalıyor" diye konuştu.

Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor
Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor
Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor
Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da kahve telvesi ve iğneyle yapılan resimlerden oluşturulan resim sergisi ilgi görüyor - Son Dakika
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