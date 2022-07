"Kenan Yavuz Etnografya Müzesi"nde 2. ödül gururu

Bayburt'ta, Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, "2021 Silletto Ödülü"nün ardından 2022 Avrupa Birliği Kültürel Miras Büyük Ödülü'nü de kazandı.

İş insanı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Beşpınar köyünde 2013 yılında, 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerinde kültür evi kurdu. Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet veren mekan, gelişimini büyük ölçüde tamamlayarak 2019'da "Resmi Özel Müze" statüsü kazandı.

Kentin en önemli kültür ve turizm noktalarından olan ve geçen yıl "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" kapsamında "2021 Silletto Ödülü"nün sahibi olan müze, bu yıl da 2022 Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nastra) Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, AA muhabirine, ödülün kendileri için bir gurur verici olduğunu söyledi.

Geçen yıl Avrupa Müze Forumu tarafından kültür mirası kategorisindeki Silletto ödülünü alarak Avrupa'da yılın müzesi olduklarını belirten Yavuz, "Hemen takip eden yılda Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nastra) Büyük Ödülü'nü kazanarak kültür mirası konusunda dünyanın en önemli iki ödülüne birden sahip olan ilk müze olduk." dedi.

Yavuz, Anadolu'nun güzelliklerini, kadim kültürünü dünyaya tanıtmaktan ve kültür taşıyıcısı olmaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi.

"Anadolu'nun medeniyetine, güzelliğine çağdaş dünyanın çok ihtiyacı var"

Müzenin ortak aklın bir ürünü olarak ortaya çıktığını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Bayburt Valiliğine, Bayburt Belediyesine, yönetim kurulumuza ve burada yaşayan köylülerimize destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah daha yapacak çok işimiz var. Anadolu'nun medeniyetine, güzelliğine çağdaş dünyanın çok ihtiyacı var. Biz de kadim kültürümüzün hizmetkarıyız. Bayburt'un derin kültürü bizi yarattı. Dolayısıyla toprağıma, köyüme, memleketime borç ödeme projesi olarak amatörce başlayan bir çalışmanın geldiği seviye en başta bizi şaşırtıyor. Yaptığımız işin ne kadar doğru ne kadar özgün ve farklı olduğunu aldığımız uluslararası ödüllerle biz de aslında öğrenmiş olduk."

Yavuz, ülkenin her tarafında bu tür projelere ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "İnşallah aldığımız ödüller dünyaya vermek istediğimiz mesajlarımızı daha güçlü şekilde duyurmamıza vesile olacak. Ülkemizin her köyü, her şehri, her toprağı ayrı bir kültür derinliğine sahip. Ufak tefek farklılıklar var ama hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Bu güzel Anadolu kilimini bütün farklılıklarıyla güzellikleriyle dokusuyla kokusuyla ülkemize tanıtmak zorundayız. Ülkemizin güzelliklerinin farkında olmak ve bu güzel ülkede doğup yaşamanın gururunu, mutluluğunu daha çok hissetmeli ve ülkemizin kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.

"Bayburt'un kültürel derinliğine inanıyoruz"

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de ödül dolayısıyla Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni tebrik etti.

Bayburt'un değişik alanlarda farklı müzeleriyle güçlü bir kültürel mirasa sahip çıkma duygusunun oluşmasına katkı sağladığını vurgulayan Epcim, şunları kaydetti:

"Bu manada kültürel derinliği olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin 2021 yılında Avrupa'dan önemli bir ödül aldığını biliyoruz. Yine 2022 yılında da 2022 Avrupa Birliği Kültürel Miras Büyük Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayburt'un şehir sempatisine, şehir kültürüne, kültürel derinliğine biz inanıyoruz. Bundan sonra da Bayburt'u, müzeler şehri olması noktasında önemli müzelere ev sahipliği yapacak şekilde donatma noktasında büyük bir gayretimiz var. Çok yakın zamanda biz de bu süreci takip ederek Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne ve diğer müzelerimize çok daha fazla destek vererek, belki yeni müzeler kurarak Bayburt'umuza önemli bir kültürel atılım ve kültürel sürekliliği devam ettirmek istiyoruz."

Müzeyi ziyaret eden eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise iki ödülün de dünya çapında önemli olduğuna işaret ederek, her iki ödülün Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Avrupa'nın en iyi etnografya müzesi olduğunu tescillediğini vurguladı.