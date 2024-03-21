Kültür Sanat

Bayramda çocuklar sevinsin diye ahşabı sanata dönüştürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Mustafa Yıldız isimli yaşlı adam hem çocuklar sağlıklı oyuncak ile oynasın, hem de bayramda sevinsin diye ahşabı sanata dönüştürüyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Mustafa Yıldız isimli yaşlı adam hem çocuklar sağlıklı oyuncak ile oynasın, hem de bayramda sevinsin diye ahşabı sanata dönüştürüyor.

Kozan'da 7 metre karelik tarihi dükkanda geleneksel oyuncakları ve bölge kültürünü ahşaba yansıtan 65 yaşındaki Mustafa Yıldız, çocukların plastik ve kimyasal ürünlerden uzak doğal oyuncaklar ile oynaması için ahşap arabalar, kamyonlar, topaç, sapan ve bölgenin geleneksel tarım aletlerini üretiyor. Eskiden köylerde tahtadan yapılan oyuncaklar ve toprakla çocukların oyun oynadığını aktaran Yıldız, "Benim çocukluğumdaki oyuncakları şimdi torunlarımız için yeniden üretiyorum. Daha sağlık ve güzel. Şimdi bu oyuncakları bilen yok ama ben yeniden üreterek geleceğe taşımak istiyorum" dedi.

30 yıl önce hobisini devlet desteğiyle üretime çevirdiğini anlatan Yıldız, "30 yıldır bu sevgimi ahşaba yansıtıyorum. Ahşap ve tahtadan gemiler, arabalar, helikopter, topaç, yürüteçler, kağnılar, tarım aletleri onlarca geçmişin izini taşıyan şimdi günümüzde olamayan geleneksel ürünleri ahşaba işliyorum. Çocuklar gördükleri zaman çok seviyor. İstiyorum ki çocuklar plastik ve kimyasal ürünlerle değil doğal sağlıklı oyuncaklarla oynayarak büyüsün. Burada gün boyu Ramazan Bayramı onları sevindirmek için oyuncaklar yapıyorum. Aileler gördükçe çok mutlu oluyor bende. Artık tarımda kullanılan kağnılar at arabaları kalmadı. Orak, topaç, ahşap çıngırak davullar gibi yüzlerce ürün yapıyorum. Çocuklar günümüz kamyon ve helikopteri seviyor diye onlardan da yaptım. İşlemesi zor olan ürünler 2-3 günümü alıyor. Yapması zor ama çocuklar oyuncaklarla mutlu olunca bende çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Yıldız, amacının çocukların sağlıklı oyuncaklara oynaması olduğunu belirterek, "Hem geçmişte nasıl emek verilerek toprağın işlendiğini suyun nasıl çıkarıldığını çocuklarımız bilsin hem de oyun oynasınlar. Ben çocuklar mutlu oldukça daha çok mutlu oluyorum. Onlar sevinince ben de seviniyorum. Aileler içinde vitrin süsleri, gemiler, mutfak gereçleri gibi elimden gelen hayal ettiğim tüm ürünleri burada ağaçtan tasarlıyorum ve yapıyorum. Benim vaktim geçiyor çocuklarda seviyor görenler mutlu oluyor" dedi.